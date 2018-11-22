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قال الكرواتي د. روميو يوزاك مدرب الازرق أن المنتخب لم يكن يستحق الخسارة امام سورية في اللقاء الودي الذي جمعهما اول من امس وانتهى بفوز الضيوف بنتيجة 2-1 على ستاد الصداقة والسلام.

واكمل يوزاك في تصريح صحافي بعد المباراة: «المباراة جاءت قوية ومفيدة للازرق لكنني غير سعيد بنتيجتها لأننا كنا نستحق الفوز. على اية حال هذه هي طبيعة كرة القدم في بعض الاحيان تمنحك الفوز وفي بعض الاحيان تجعلك تخسر».

وتابع: «نجح لاعبو الازرق في تقديم مباراة كبيرة وصنعوا فرصا عديدة لكنهم لم يستغلوها في التسجيل، مضيفا: «بعد الهدف الاول الذي تقدم به المنتخب السوري لعبنا بقوة لكننا لم ننجح في التسجيل بسبب عدم التوفيق».

واردف:» أنا راض عن المنتخب، فكل شخص في هذه المنظومة عمل جيدا خصوصا اللاعبون الذين تدربوا واستعدوا للقاء وقدموا كل ما لديهم خلال المباراة». وعن مقارنة مباراة اول من أمس بمباراة العراق الودية التي انتهت بالتعادل 2-2، قال: «أمام العراق قدمنا مباراة سيئة ووقعنا في اخطاء عديدة لكن في هذه المباراة قدمنا اداء جيدا وظهر فريقنا بصورة ايجابية اكثر».

وعن رؤيته للفترة المقبلة قال: «لدينا معسكر خارجي في يناير المقبل سنستعد خلاله جيدا للاستحقاقات المقبلة التي نطمح الى خوضها بقوة وبجدية من اجل بناء فريق قوي يكون قارد على المنافسة»..

وردا على سؤال حول عدم الدفع ببدر المطوع اساسيا في اللقاء قال: «بدر المطوع لاعب مهم ومؤثر جدا وهو ورقة رابحة في يدي اليمنى لكنني أردت أن اختبر بقية اللاعبين خلال المباراة، أما بدر ففضلت ادخاره للشوط الثاني كي ادفع به عندما تهدا وتيرة المباراة فيحدث فارقا كبيرا داخل الملعب حسبما كنت أرى».

وبخصوص وجود مشكلة في مركز الظهير الايمن ورؤيته لمشاركة ضاري سعيد فيه قال: «ضاري لاعب جيد ولديه موهبة وقدرات مميزة لكن هذا المركز يحتاج الى لاعب يستخدم قدمه اليسرى».

