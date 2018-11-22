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قال رئيس اللجنة الفنية في اتحاد الكرة علي الديحاني أنه راض عن أداء الازرق رغم الخسارة امام سورية 1-2 الاول من امس على ستاد الصداقة والسلام في مباراة دولية ودية.

وأضاف الديحاني في تصريحات صحافية بعد المباراة: «لا أنكر أن هناك أخطاء يسعى الجهاز الفني الى تصحيحها وهو أمر وارد في ظل بناء منتخب جديد، على أن يتم تدرك كل السلبيات في التجمع المقبل، علما بأن هناك خللاً في بعض المراكز التي يسعى الجهاز لايجاد لاعب أساسي وبديل، ومن بين هذه المراكز مركز الظهير الأيسر».

واردف: «اللجنة الفنية راضية تماما عن الجهاز الفني واللاعبين، خصوصا أن المستوى الفني والبدني في ارتفاع ملحوظ ابتداء من مباراة العراق وصولا الى مباراة سورية، والمتابع عن كثب للمنتخب يدرك هذا الأمر جيدا».

ولفت الى أن المركز الحالي للأزرق في التصنيف الشهري قد يبعده عن اللعب في الأدوار التمهيدية لتصفيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، والتي تنطلق منافساتها في سبتمبر من عام 2019، مشددا على أن الفرصة ما زالت مواتية للارتقاء بالتصنيف حيث يخوض المنتخب العديد من المباريات الودية الدولية ضمن «فيفا داي» ابتداء من شهر مارس المقبل.

وأعلن تلقي اتحاد الكرة دعوة من قبل شركة مختصة بتنظيم البطولات والمباريات لمشاركة الأزرق في دورة رباعية ستقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 15 الى 21 يناير المقبل، موضحا أن الدورة ستشهد مشاركة منتخبين من أوروبا بالاضافة الى منتخب رابع لم يتم تحديد هويته.

ولفت الى أن اللجنة الفنية وافقت على المشاركة في الدورة، بعد حصولها على موافقة الجهاز الفني للمنتخب، «لكن تم مخاطبة الشركة المنظمة لتقديم موعد انطلاقتها لتقام يوم 10 بدلا من 15 حتى يتم اتاحة الفرصة للأندية المحلية المشاركة في البطولات القارية كي تضم لاعبيها مبكرا». وشدد على أن اتحاد الكرة واللجنة الفنية وجميع اللجان العاملة تدعم وتساند الأندية المشاركة في البطولات القارية والعربية والخليجية، حيث إنها تلعب باسم دولة الكويت في المقام الأول.

