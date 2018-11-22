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أكد مدير الازرق فهد عوض استفادة الازرق من المباريات الاربع الودية التي خاضها في الفترة الاخيرة تحت اشراف الجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب الكرواتي روميو يوزاك.

وعن تشكيلة الفريق قال عوض: «المدرب جرب اكثر من لاعب واتاح الفرصة لجميع اللاعبين، واتوقع ان تكون الفترة المقبلة فترة استقرار للمنتخب، بعدما اطلع الجهاز الفني على مستوى جميع اللاعبين».

وعن كثرة الخسائر، قال: «نعم خسرنا ثلاث مباريات من اربع لكن الاهم من النتائج هو تحقيق الفائدة من المباريات الودية فبامكاننا اللعب امام ميانمار أو لاوس والفوز بفارق عشرة اهداف لكن ذلك سيكون دون فائدة. اما المباريات القوية فتحقق فوائد كبيرة. ولا ننكر التأثير السلبي للخسائر لكننا في اتحاد الكرة لدينا استراتيجية نتطلع الى تحقيقها على مستوى المنتخب».

وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من المباريات الودية والتجارب للازرق استعدادا للاستحقاقات الرسمية ومن اجل الوصول الى الجهوزية المطلوبة. وعن اعتزال البريكي خلال مواجهة الازرق وسورية الاول من امس، قال: «مباراة اعتزال صالح البريكي تعتبر نهاية لمشوار لاعب قدم الكثير للكرة الكويتية، اتمنى له التوفيق في حياته المقبلة بعد أن أثرى الملاعب خلال الفترة التي مارس فيها كرة القدم».

