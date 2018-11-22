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أكد مهاجم المنتخب السوري والأهلي السعودي عمر السومة أن القادسية هو ناديه وعودته اليه واردة في المستقبل. وأضاف في تصريح مقتضب الى «النهار» بعد مباراة منتخب بلاده مع الازرق الاول من أمس: «أكيد رجوعي وارد، نادي القادسية بيتي، وما تدري شيصير في الايام الجاية».

من جهة اخرى أكد الألماني بيرند شتانغا مدرب سورية أن فريقه استحق الفوز على الأزرق. وقال شتانغا في تصريحات صحافية بعد مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الضيوف 2-1: «افتقدنا اللمسة الأخيرة ولم نشعر بالراحة لنتيجة المباراة حتى الدقيقة الأخيرة، لكننا حققنا ما أردناه في النهاية».

وأردف: «استثمرنا هذه المباراة لتجربة اللعب من دون بعض اللاعبين، مثل تامر حاج محمد، وكذلك ابراهيم عالمة، وجربنا من خلال مباراة عمان والكويت اللعب بتكتيكين مختلفين لنتأقلم أكثر مع كل ما يمكن أن يصادفنا في نهائيات آسيا».

وقال إنه راض عما قدمه اللاعبون امام الازرق خاصة من ناحية عودة الروح القتالية ومساعدة اللاعبين لبعضهم البعض داخل المستطيل الأخضر، مشيراً الى أن اللاعبين استمتعوا باللعب، الأمر الذي ساهم في خروجهم بهذا الأداء الجيد.

وبخصوص تقييمه للأشهر الثمانية التي أمضاها مع المنتخب وخطة الاعداد للنهائيات الآسيوية قال: «حاولنا تجربة العديد من اللاعبين وخطط اللعب ونفذنا خطة الاعداد بالشكل الأمثل الذي نريده».

واكمل: «اتحاد الكرة لم يقصر في واجباته تجاه اللاعبين والفريق بشكل عام. اعتمدنا منذ اليوم الأول على نهج ملتزم وواضح وأعتقد أن اللاعبين نجحوا في نهاية الأمر في بلوغ درجة متقدمة من الالتزام». واردف: «لم أقم بتعديلات كبيرة على تشكيلة الفريق التي تألقت في تصفيات المونديال، ربما فقط بعض اللاعبين الشبان أو اللاعبين المحترفين في أوروبا، لكن الهدف الأساسي كان خلق حالة من التنافس في كل مركز من مراكز اللعب».

وطالب الجمهور بأن يعلم جيداً «أنني كنت في كل مباراة أختبر خطط لعب وأجرب عدداً من اللاعبين حتى وان كان في ذلك مجازفة بنتيجة المباراة، وباستثناء خالد المبيّض فإن جميع اللاعبين نالوا فرصة المشاركة أساسيين».

وختم كلامه قائلا: «أعتقد أنه مع عودة عمر السومة واحمد الصالح الى اللياقة الكاملة وكذلك بالنسبة للمواس وعمر خريبين، فإننا سنكون قد وصلنا الى درجة من الجاهزية تؤكد أن منتخب سورية لا يعتمد على لاعب واحد وانما يلعب بروح الجماعة».

