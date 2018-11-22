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تنطلق في 4:30 مساء اليوم على صالة مركز شباب القصور بطولة كرة القدم النسائية التي تنظمها الهيئة العامة للرياضة ممثلة بادارة الرياضة للجميع ويشارك في البطولة 12 فريقاً وتقام بنظام خروج المغلوب على مدى ثلاثة أيام.

وأفاد عمر العجمي رئيس قسم الأنشطة بادارة الرياضة للجميع أن بطولة كرة القدم تأتى ضمن المهرجان الرياضي النسائي والذى انطلق ببطولتي كرة الطاولة وكرة الطائرة ثم بطولة كرة القدم و يعقبها اقامة بطولة كرة السلة خلال الفترة من 29 نوفمبر الحالي وحتى الاول من ديسمبر المقبل ويختتم المهرجان باقامة بطولة كرة اليد خلال الفترة من 13 ديسمبر وحتى 15 منه.

وأوضح أن المهرجان مخصص للفئة العمرية من 17 سنة فما فوق مؤكدا أن اللجنة المنظمة للمهرجان وضعت جميع الضوابط التي تكفل اقامة المهرجان في اطار ومناخ يحترم خصوصية المرأة ويتوافق مع قيمنا الدينية والأخلاقية والاجتماعية.

وأوضح أن اقامة هذا المهرجان يأتي ضمن برنامج متكامل للهيئة من أجل النهوض برياضة المرأة والارتقاء بمسارها وتوسيع قاعدة المشاركات، ومنح لاعباتها فرصة الاحتكاك والمنافسة بما يلبي طموحات هذه الرياضة.

