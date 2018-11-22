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حصدت الكويت أول من أمس 5 ميداليات متنوعة للفرق والفردي للسيدات والرجال ضمن منافسات اليوم الرابع للبطولة العربية للرماية الشاملة الـ 14 التي يشارك فيها اكثر من 200 رياضي ورياضية يمثلون 10 منتخبات عربية.

وحققت الكويت الميدالية الذهبية بمسابقة (البندقية 50 متر رقود رجال فردي) وذهبية الفرق في نفس المسابقة والميدالية الذهبية في منافسات (المسدس 10 أمتار هوائي) رجال فرق وبرونزية مسابقة (المسدس 10 أمتار هوائي رجال فردي) وفضية (البندقية 10 أمتار هوائي مختلط).

واحرز الرامي تركي الشمري الميدالية الذهبية بمسابقة (البندقية 50 متر رقود رجال فردي) وجاء العماني ابراهيم المقبالي بالمركز الثاني ومواطنه حمد الخاطري بالمركز الثالث.

وفي نفس المسابقة على مستوى الفرق حقق المنتخب الكويتي المكون من تركي الشمري وعبدالله الحربي وخالد عبدالماجد المركز الاول والميدالية الذهبية وسلطنة عمان بالمركز الثاني وقطر بالمركز الثالث.

وفي منافسات (المسدس 10 أمتار هوائي رجال فرق) نال المنتخب الكويتي المكون من حمد النمشان وسعد العجمي وعلي المطيري المركز الاول والميدالية الذهبية وجاءت سلطنة عمان بالمركز الثاني والاردن بالمركز الثالث.

وحصد الرامي الكويتي حمد النمشان المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات (المسدس 10 أمتار هوائي رجال فردي) فيما جاء العماني اسماعيل العبري بالمركز الاول ومواطنه علي المطيري بالمركز الثاني.

وفي منافسات (البندقية 10 أمتار هوائي مختلط) حقق المنتخب الكويتي المكون من عبدالله الحربي ومريم ارزوقي المركز الثاني والميدالية الفضية فيما جاء المنتخب العماني بالمركز الاول والمنتخب القطري بالمركز الثالث.

من جهته اعرب رئيس الوفد الكويتي أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي في تصريح لـ «كونا» عن فخره بالنتائج التي حققها رماة وراميات الكويت خلال ايام البطولة مؤكدا اصرار اللاعبين على تحقيق المزيد من الانجازات واعتلاء منصات التتويج.

وقال العصيمي ان الحضور الجماهيري والاعلامي يزيد من تحدي جميع المشاركين من اجل خطف الميداليات وتحقيق انجاز مشيرا الى ان فرص المشاركين لتحقيق المزيد من النجاحات مازالت مستمرة.

واضاف ان مثل هذه البطولات تهدف الى تعزيز ثقة ابطالنا باللعبة خاصة وان معظم المتواجدين لهم انجازات كبيرة سواء كانت آسيوية أو عالمية ويطمحون الى المزيد من تلك الانجازات.

