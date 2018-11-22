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بدأ من اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 العد التنازلي لتنظيم بطولة كأس العالم بكرة القدم في دولة قطر التي ستنطلق في 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022... هذا الخبر هو ما يراهن عليه الكثير من المراقبين الرياضيين والسياسيين ومدى امكانية عقدها في الدوحة رغم السيناريوهات الكثيرة التي كانت تقصد الغاء الدورة او سحبها من قطر لاسباب واهية استطاعت الدوحة ان تحارب هذه الاصوات بأفعالها وجديتها في انهاء جميع متطلبات الدورة من منشآت وخدمات مصاحبة لهذه البطولة... وان كنت متحفظا بشكلا كبير في موضوع زيادة عدد الدول لتصل إلى 48 دولة بدلا من 32... وأفضل ان نبدء بهذا الرقم في بطولة كأس العالم المشتركة بين أميركا والمكسيك وكندا في 2026.

فالوضع السياسي الحالي لا يساعد على مشاركة اي من دول الخليج أو ايران في تنظيم البطولة عند الموافقة على زيادة عدد الفرق بالنهائيات... فلا تغيروا خط سير اعداد الملاعب والاستعدات الادارية والمالية التي قامت بها قطر منذ أكثر من اربعة سنوات تقريبا... فهم على قدرة في تنظيم هذه البطولة بعد ان تغلبت على العائق الرئيس لاقامة الدورة من فترة الصيف إلى فترة الشتاء في شهر نوفمبر 2022... مع تخوفي الدائم من بعض الدول الكبرى التي تبحث عن «قشة لكسر ظهر البعير».

فقد عانت اللجنة المنظمة من هذه الحروب المنظمة من بعض الدول لسحب البطولة من قطر وتحويلها الي استراليا ؟؟؟ بحجة حرارة الجو في قطر وبرودته في استراليا؟ وايضا «كذب المنجمون ولو صدقوا» الذين يتوقعون عدم استطاعة قطر تنظيم البطولة لاسباب واهية غير معلنة... الا ان ما اكد عزم الفيفا على اقامة البطولة هو ما حدث قبل المباراة النهائية في بطولة روسيا بحضور الشيخ تميم واستلامه الكرة من رئيس الفيفا ومن رئيس روسيا بوتين... فمبروك لاهل قطر ونقول لهم نحن تحت الامر لتقديم اي خدمات من شأنها ان تساعدكم لتنظيم هذا الحدث العالمي في خليجنا العربي.... والله من وراء القصد.

