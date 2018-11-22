دوليه

حقق منتخب الامارات فوزه الأول بعد ثلاث مباريات غاب فيها عن الانتصارات، بتخطيه ضيفه اليمني 2-0 في مباراة ودية أقيمت بينهما أول من أمس في دبي ضمن تحضيراتهما لنهائيات كأس آسيا 2019.

وافتتحت الإمارات التسجيل بعد عرضية من اسماعيل الحمادي الى سيف راشد الذي حقق باكورة أهدافه الدولية، بتسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى اليمن محمد عياش (20).وكان سيف راشد (24 عاما) يخوض مباراته الدولية الثانية بعد مشاركته أمام بوليفيا (0-0) في 16 نوفمبر الحالي، والتي استدعاه إليها المدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني بعد تألقه مع فريقه الشارقة متصدر ترتيب الدوري المحلي.

وعلى غرار راشد، سجل علي سالمين (23 عاما) أول هدف دولي له بعد تسع مباريات، بتعزيزه تقدم الإمارات اثر تمريرة من علي مبخوت (66).وهو الفوز الأول للإمارات منذ تفوقها على لاوس 3-0 في 11 سبتمبر، قبل أن تخسر أمام فنزويلا 0-2، وتتعادل مع هندوراس 1-1، وتتعادل سلبا مع بوليفيا الأسبوع الماضي.

وأبدى زاكيروني رضاه عن الأداء «على رغم آخر 15 دقيقة من الشوط الاول التي عجز فيها اللاعبون عن إيجاد الحلول اللازمة والمساحات».

وتابع المدرب: «سجلنا هدفا مبكرا عبر سيف، ثم لم نلعب بشكل جيد (...) وهبط إيقاع المباراة قبل أن يتحسن في الشوط الثاني حيث عدنا للتحكم باللقاء وسجلنا الهدف الثاني وصنعنا الكثير من الفرص».

من جهته قال مهاجم اليمن علاء الصاصي: «راضون عن المستوى الذي قدمناه أمام الإمارات رغم الخسارة (...) لعبنا مباراتين من العيار الثقيل في خمس أيام بعد الأولى أمام السعودية (0-1 الجمعة)، ورغم ذلك كان الأداء جيدا، مقارنة بالابتعاد لفترة طويلة عن خوض المباريات الودية».

وتستضيف الإمارات نهائيات كأس آسيا 2019 بين الخامس من يناير والأول من فبراير، وتخوض منافسات المجموعة الأولى مع البحرين وتايلاند والهند، بينما يخوض المنتخب اليمني منافسات المجموعة الرابعة مع إيران والعراق وفيتنام.

