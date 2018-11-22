دوليه

تعادل منتخب الأردن مع ضيفه السعودي 1-1 أول من أمس على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني بعمان في مباراة دولية ودية ضمن استعداداتهما لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات مطلع العام القادم.

ومنح البديل فهد المولد التقدم للسعودية بعد كرة عرضية من هتان باهبري سددها بقوة داخل مرمى الحارس عامر شفيع في الدقيقة 58، ورد عليه البديل أحمد سمير بإدراك التعادل عندما استغل كرة عرضية ليوسف الرواشدة أفلتت من الحارس محمد العويس فتابعها برأسه داخل المرمى في الدقيقة 70.

وخاض منتخب الأردن مباراته الودية الاخيرة في العاصمة عمان، ضمن برنامج التحضيرات لكأس آسيا، حيث يدخل المنتخب معسكرا خارجيا اوائل الشهر المقبل، قبل ان يتجه منتصفه الى الدوحة لإقامة معسكر تدريبي أخير يخوض خلاله ثلاث مباريات ودية امام منتخبات قيرغزستان وقطر والصين، في محطته الأخيرة استعداداً للنهائيات القارية.

وكان منتخب الاردن فاز السبت الماضي على ضيفه الهندي 2-1، بينما فاز المنتخب السعودي على ضيفه اليمني 1- 0. وأوقعت قرعة النهائيات الآسيوية منتخب الأردن في المجموعة الثانية إلى جانب استراليا، حاملة اللقب، وسورية وفلسطين، والمنتخب السعودي في المجموعة الخامسة الى جانب قطر ولبنان وكوريا الشمالية.

وفي مباراة ودية ثانية، انتزع المنتخب الفلسطيني التعادل الإيجابي 1-1 من مضيفه الصيني. وافتتح المضيف التسجيل عبر شياوتينغ فنغ في الدقيقة التاسعة بكرة رأسية، قبل أن يحقق ياسر بينتو التعادل للمنتخب الفلسطيني (62). وهي ثاني نتيجة إيجابية تواليا يحققها المنتخب الفلسطيني ضمن استعداداته للمشاركة في البطولة، بعد فوزه على ضيفه الباكستاني 2-1 الجمعة. ويواصل المنتخب الفلسطيني بإشراف مدربه الجزائري نور الدين ولد علي، استعداداته لمشاركته الثانية في كأس آسيا بعد عام 2015 في أستراليا (خرج من الدور الأول بثلاث هزائم مع هدف واحد له و11 في شباكه). في المقابل، لا يزال المنتخب الصيني المصنف 75 عالميا، يعاني لتحقيق نتائج إيجابية بقيادة مدربه الإيطالي مارتشيلو ليبي الذي قاد منتخب بلاده الى لقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.وتمكن المخضرم الذي أبدى رغبته في العودة الى بلاده وعدم تمديد عقده مع المنتخب الأحمر بعد كأس آسيا، من قيادة الفريق الذي يشرف عليه منذ أكتوبر 2016، الى فوز واحد في آخر خمس مباريات.وفشل ليبي الذي تقدر التقارير الصحافية راتبه السنوي بما بين 19 مليون يورو و22 مليونا، في قيادة العملاق الآسيوي الى نهائيات مونديال 2018.وفي كأس آسيا، أوقعت القرعة الصين في المجموعة الثالثة مع كوريا الجنوبية والفلبين وقرغيزستان.

