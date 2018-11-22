دوليه

قال المكسيكي خافيير أغيري المدير الفني لمنتخب مصر انه يخطط للفوز بكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون ثم سيفكر بعد ذلك في التأهل لمونديال 2022 بقطر. وأضاف أغيري: «يجب انشاء قاعدة في الوقت الحالي لمساعدتنا على الوصول لكأس العالم أتخيل تصعيد 6 أو 7 لاعبين من المنتخب الأولمبي الى الفريق الأول». وتابع «شاركت في كأس العالم أربع مرات كمدرب لكن تركيزي حاليا على كأس الأمم الأفريقية». وأشاد المدرب المكسيكي بباهر المحمدي مدافع منتخب مصر والنادي الاسماعيلي، مشيرا الى أن صلاح محسن مهاجم الأهلي لاعب استثنائي. وقال: «لم أكن أعلم شيئا عن باهر المحمدي قبل تدريبي لمصر عندما شاهدته لأول مرة مع الاسماعيلي قلت ان هذا اللاعب سيكون له شأن كبير معي ومستقبل رائع في كرة القدم».

وأكمل «صلاح محسن لاعب مميز للغاية فهو صغير في السن لكن يمتلك خبرات وكأنه تواجد بالملعب لمدة 15 عاما لو قمت بجلب وكيل من أوروبا وقلت له كم عمر صلاح محسن سيرد بأنه 28 عاما وليس 20».

