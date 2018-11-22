دوليه

يسعى الزمالك إلى الابتعاد بالصدارة عندما يواجه الداخلية اليوم ضمن المرحلة الخامسة عشرة. ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 26 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز أقرب منافسيه، وحقق الفريق الأبيض 4 انتصارات متتالية في مبارياته الأربع الأخيرة.

وفي المرحلة ذاتها، واصل المقاولون العرب صحوته منذ تولي عماد النحاس مسؤولية إدارته الفنية خلفا لعلاء نبيل المستقيل من منصبه، وحقق فوزا مثيرا على مضيفه الجونة 4-2 أول من أمس في افتتاح المرحلة.واستعاد الاتحاد السكندري توازنه بفوزه على مضيفه إنبي 1-0.

في المباراة الأولى على ملعب المقاولون في القاهرة، حقق أصحاب الأرض الفوز الثالث على التوالي وصعد إلى المركز السابع برصيد 17 نقطة، فيما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة في المركز العاشر. وسجل رباعية المقاولون العرب محمد الشيمي (16) واحمد علي (65) وابراهيم عادل (78) ومحمد سمير (87 من ركلة جزاء)، فيما سجل إسلام رشدي (52) والنيجيري شيسوم شيكاتارا (74) هدفي الجونة الذي أهدر له محمد ناجي «جدو» لاعب الجونة، قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 33.

وفي الثانية على ملعب بتروسبورت في العاصمة، حقق الاتحاد السكندري فوزا ثمينا على مضيفه انبى 1-0 أوقف به سلسلة من ثلاث هزائم متتالية. وسجل العاجي رزاق سيسيه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 24. ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 18 نقطة وصعد إلى المركز السادس، وتأجلت مباراة سموحة مع الأهلي إلى موعد لاحق بسبب خوض الأهلي مباراته ضد مضيفه الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 لبطولة الأندية العربية.