دوليه

يخوض الأهلي المصري مهمة صعبة اليوم عندما يحل ضيفا على الوصل الاماراتي في اياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال. وكانت مباراة الذهاب انتهت في مصر بالتعادل 2 - 2 وهو ما يجعل الوصل أقرب للتأهل لربع النهائي. ويحتاج الفريق المصري للفوز بأي نتيجة أو التعادل بنتيجة أكبر من 2 - 2 للتأهل للدور التالي بينما يحتاج الوصل للفوز أو التعادل بنتيجة أقل من مباراة الذهاب لاقصاء الأهلي. ويعاني الأهلي على المستوى النفسي بعد خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا على يد الترجي التونسي وهو الأمر الذي مازال يلقي بظلاله على النادي.

وشهدت قائمة الأهلي عدم وجود أي لاعب في مركز الظهير الأيمن بسبب اصابة الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني بجانب عدم قيد باسم علي.

ويغيب أيضا عن الأهلي محمد نجيب وعمرو السولية وأحمد حمدي وميدو جابر ومؤمن زكريا لأسباب مختلفة. ومن المنتظر أن يدفع باتريس كارتيرون مدرب الأهلي بتشكيلة تضم محمد الشناوي وأكرم توفيق وأيمن أشرف وساليف كوليبالي وسعد سمير وحسام عاشور وهشام محمد ووليد سليمان واسلام محارب وأحمد حمودي ووليد أزارو.

