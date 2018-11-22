مال وأعمال

بلغ حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية 21.4 مليار دولار في الكويت للعام 2017-2018، حيث يمثل الإنفاق الحكومي للدولة على مشاريع البنية التحتية أداة مهمة من أدوات السياسة المالية لتفعيل الحوافز الاقتصادية لعمليات التنمية، من خلال توجيه صانعي القرار إلى أهمية توجيه جزء من الإنفاق الحكومي على البنية التحتية لإقامة المشاريع الداعمة بشكل فعال للقطاع الخاص. وأوصت دراسة متخصصة بتعديل يخص هيكل مشروعات القطاع الخاص وتحديد نوعية مشروعات البنية التحتية الداعمة له حتى يمكن توجيه صانعي القرار إليها.

وتعتبر مشاريع البنية التحتية من مقومات الدول الحديثة ودعامة اساسية من دعامات التنمية الاقتصادية، كما يؤدي ارتفاع الانفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية إلى ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالكويت أن إيجاد بنية تحتية متميزة خلال المراحل المبكرة للتنمية يساعد على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبشكل عام، تواصل منطقة دول الخليج الاستثمار في البنية التحتية الرئيسة بوتيرة متقدمة عن الاقتصادات الغربية، حتى بعد انخفاض إيرادات النفط إثر الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ انفاق دول الخليج نحو 179 مليار دولار في 2017-2018 على قطاعات البنية التحتية، وقد جاءت الامارات العربية المتحدة بالمركز الأول في حجم الانفاق على المشاريع حيث بغت 701.1 مليار دولار، فيما جاءت المملكة العربية السعودية بالمركز الثاني بقيمة إجمالية بلغت 50.3 مليار دولار، تلتها الكويت وقطر بنفس القيمة البالغة 21.4 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 11.4 وأخيرا، البحرين بإجمالي 4.4 مليارات دولار. وتتولى الدولة توفير مشاريع البنية التحتية ضمن السلع العامة، نظرًا لأنها مشاريع رأسمالية طويلة الأجل، أغلبها غير مدر للأرباح، مما يجعل القطاع الخاص لا يقبل على الاستثمار فيها، ولكن من ناحية اخرى تعد محددًا مهماً لنمو الاقتصاد، وتسهيل ممارسة انشطته وتوسيع استثماراته.

تتضمن البنية التحتية عدة قطاعات: قطاعات اقتصادية، قطاعات اجتماعية وقطاعات إدارية. ويندرج تحت القطاعات الاقتصادية (الاتصالات، الكهرباء، الطرق، النقل البحري، النقل الجوي، السكك الحديدية، الخدمات البلدية، المياه، السدود، الصرف الصحي).

