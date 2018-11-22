مال وأعمال

تباينت مؤشرات البورصة، حيث ارتفع المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.04 % و%0.29 على الترتيب، فيما خلال «الأول» الاتجاه وتراجع عند الإغلاق 0.08 %.

وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعاً يتصدرها الخدمات الاستهلاكية بنحو 1.2 %، فيما تراجعت مؤشرات 5 قطاعات أخرى بصدارة المواد الأساسية بحوالي 1.8 %.

وجاء سهم «تجارة» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته %9.44، فيما تصدر سهم «المشتركة» القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 10.7 %. وقفزت سيولة البورصة 46.2 % إلى 22.45 مليون دينار مقابل 15.36 مليون دينار بالأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 4.6 % إلى 108.2 مليون سهم مقابل 113.36 مليون سهم بجلسة الثلاثاء الماضي.

وتصدر سهم «الأهلي المتحد - البحرين» نشاط التداول بالبورصة على جميع المستويات، بكميات بلغت 24.75 مليون سهم بقيمة 5.11 ملايين دينار، مُرتفعاً بنحو 2 %.

وكانت شركات (تجارة) و(كامكو) و(قيوين أ) و(وربة ت) و(أصول) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أهلي متحد) و(بتروجلف) و(خليج ب) و(الدولي) و(اجيليتي) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (المشتركة) و(كميفيك) و(رماية) و(أسمنت خليج) و(مبرد).

وتابع المتعاملون إفصاحا عن تعامل شخص مطلع على أسهم بنك بوبيان فضلا عن إفصاحات أخرى بشأن تعاملات أشخاص مطلعين على أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية.

كما تابع هؤلاء إعلان شركة بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية غير مدرجة لمصلحة إدارة التنفيذ بوزارة العدل فضلا عن إفصاح مكمل بشأن تعديل الجدول الزمني لاستحقاقات أسهم شركة (أجيليتي انفستمنت لميتيد) وإفصاح من شركة (أسمنت الكويت) بشأن دعاوى وأحكام.

