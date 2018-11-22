مال وأعمال

شهد سوق تداول الأوراق المالية غير المدرجة المعروف اختصارا بـ (أو تي سي) تداول 70?2 ألف سهم بقيمة 7?6 ألف دينار كويتي (نحو 25 ألف دولار) تمت عبر صفقتين. وشهدت شاشة تداولات الصفقات الخاصة حركة تداول على شركتين بكمية 45?9 ألف سهم بلغت قيمتهما النقدية 1?2 ألف دينار (نحو 3?9 آلاف دولار).وكانت شركتي (الكويتية المتحدة للدواجن) و(مجمعات الأسواق) الأكثر تداولا من خلال الكمية والقيمة وأعداد الصفقات. وسوق (أو تي سي) نظام عملت بورصة الكويت على ابتكاره ليخدم جميع المتعاملين في الأوراق المالية غير المدرجة بهدف خلق منصة تداول ممكنة بالكامل تتسم بالمصداقية والعدالة هو نظام إلكتروني حديث لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في السوق الرسمي وهو الأول على مستوى منطقة الخليج العربي.

