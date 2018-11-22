مال وأعمال

تهاوت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة في البورصات الأميركية، وسط موجة بيعيه من جانب المستثمرين، ما أدى لخسائر ضخمة في ثروات مؤسسي ومديري الشركات الأربعة الكبرى أمازون وآبل وفيسبوك وغوغل.

ووفقاً لما ذكرته «CNN» فقد الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس نحو 42 مليار دولار، منذ أن بلغ صافي ثروته الذروة مطلع سبتمبر الماضي عند 168 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حيث انخفض سهم أمازون أكثر من 25 % منذ ذلك الحين ويدور سعره حاليا حول 1500 دولار للسهم، لتنخفض ثروة بيزوس إلى 126 مليار دولار.

وتبرع الرئيس التنفيذي لأمازون وزوجته ماكنزي بمبلغ 100 مليون دولار الثلاثاء، لمؤسستين تهدفان إلى إنهاء حالة التشرد في أميركا، ضمن تعهد سابق لجيف بيزوس بالتبرع بمبلغ ملياري دولار لتمويل المؤسسات غير الربحية القائمة التي تساعد الأسر المشردة وإنشاء شبكة من دور الحضانة في المجتمعات ذات الدخل المنخفض.

من جهته، خسر مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك قرابة 34 مليار دولار من أعلى قمة بلغتها ثروته نهاية شهر يوليو الماضي، لتبلغ الآن حوالي 52 مليار دولار، ويقبع في المركز السابع بين أغنياء العالم.

ومرت فيس بوك العام الحالي بسلسلة متتالية من المشاكل، من بينها انتشار خطاب الكراهية، واكتشاف التدخل السياسي الروسي في الانتخابات الأمريكية، وفضيحة خصوصية بيانات المستخدمين عبر شركة كامبريدج أناليتيكا، وتعرض حسابات ملايين المستخدمين للقرصنة.

وخسر سهم الفيس بوك 40% من قيمته منذ يوليو، ويتداول حاليا حول 130 دولاراً للسهم، فيما تواصل الشركة مواجهة مغادرة عدد من كبار التنفيذيين وسداد تعويضات كبيرة لهم.

ومثل بيزوس، تعهد زوكربيرج وزوجته بريسيلا تشان بـ 99% من ثروتهما للمنظمة التابعة لهما الخاصة بالأعمال الخيرية، كما تبرعوا أخيراً بمبلغ 214 مليون دولار لمنظمة غير ربحية أخرى.

وانخفضت ثروة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، الذي لا يزال يملك 1% من شركة التكنولوجيا، بقيمة 5 مليارات دولار من أعلى مستوى وصلته ثروته مطلع أكتوبر، إلا أنه لا يزال يملك نحو 95 مليار دولار ويحتل المرتبة الثانية كأغنى شخص في العالم، بحسب بلومبرج.

ولا يزال المستثمر الشهير وارين بافيت، أكبر مساهم في شركة بيركشاير هاثاواي - ثالث أغنى شخص في العالم، حيث خسر حوالي 4 مليارات دولار فقط، منذ أن وصلت ثروته إلى 93.4 مليار دولار مطلع فبراير.

