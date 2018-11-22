مال وأعمال

شنغهاي - (كونا): دشن وزير المالية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار الكويتية الدكتور نايف الحجرف مكتب الهيئة بمدينة شنغهاي الصينية توثيقا للعلاقة الاستثمارية بين الجانبين.

وقال الحجرف في تصريح مشترك لـ (كونا) وتلفزيون دولة الكويت على هامش حفل التدشين الذي حضره العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق بستكي ونخبة من رجال الأعمال الصينيين والشخصيات المالية والاستثمارية العالمية ان افتتاح المكتب يأتي استكمالا لجهود كانت الهيئة قد بدأتها عام 2011 عندما افتتحت مكتب تمثيل لها في العاصمة الصينية بكين.

واوضح أن افتتاح مكتب الاستثمار الكويتي في شنغهاي جاء بعد موافقة السلطات الصينية على منح مكتب الاستثمار الكويتي رخصة لمزاولة ادارة الاستثمارات نيابة عن الهيئة العامة للاستثمار. وبين ان هذا المكتب يعتبر أول مكتب استثمار خارجي تفتتحه الهيئة منذ انشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 مؤكدا ان افتتاحه «يأتي توثيقا للعلاقة الاستثمارية التاريخية المميزة التي تربط الكويت بجمهورية الصين والتي تمتد عقودا من الزمن». وافاد بأن افتتاح المكتب يأتي نتيجة للزيارة الناجحة لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للصين في يوليو الماضي ولقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ مشيرا الى حرص سمو الأمير الدائم على تعزيز التعاون مع الصين في جميع المجالات.

وذكر ان مكتب الاستثمار الكويتي بشنغهاي سيكون منصة لتدريب الكوادر الوطنية في المجالات الاستثمارية المختلفة في اطار حرص الهيئة العامة للاستثمار على تنمية الموارد البشرية وتأهيل الشباب الكويتي بالشكل المناسب.

واكد أن اختيار الهيئة العامة للاستثمار للصين لتكون مقرا لمكتب استثمارها الخارجي «انما جاء استجابة طبيعية للمكانة العالمية التي يحتلها الاقتصاد الصيني».واشاد بالطفرة الاقتصادية الكبيرة والتطور الهائل الذي شهدته الصين في معظم المجالات الاقتصادية والتجارية لتتربع على عرش الاقتصاد بعد الولايات المتحدة «اذ تعد في طليعة الوجهات الاستثمارية في العالم».

وأضاف ان اختيار شنغهاي لتكون مقرا لمكتب الاستثمار الكويتي يأتي أيضا باعتبارها العاصمة التجارية للصين وتتركز فيها معظم الشركات الاستثمارية العملاقة فضلا عن أن البيئة الاستثمارية في شنغهاي أقرب لبيئة العواصم الاستثمارية العالمية كنيويورك ولندن.

وبين انه تم توجيه الدعوة لـ400 شركة صينية كبرى للمشاركة في اعمال منتدى الاستثمار الصيني الكويتي الاول المقرر عقده غدا الخميس داعيا الشركات الصينية كافة الى المشاركة بفعالية في خطة التنمية بدولة الكويت. ويقام المنتدى بتنظيم مشترك من وزارة المالية الكويتية والهيئة العامة للاستثمار الكويتية وبمشاركة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الكويتية.

ويناقش المنتدى الذي يستمر يوما واحدا الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة الكويت والموزعة على قطاعات الانشاءات النفطية والاسكان والبنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات. كما يناقش المنتدى جاذبية السوق الكويتي في أوساط الاسواق الاقليمية والجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وبيئة الاستثمارات الأجنبية في ظل التطورات الاخيرة في البيئة الرقابية والتنظيمية في البلاد وتأثير القوانين الاقتصادية الحديثة على الاقتصاد الكويتي.

