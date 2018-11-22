مال وأعمال

على هامش رعاية ومشاركة وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف في منتدى الاستثمار الصيني الكويتي الأول، استضاف اليوم نائب رئيس بلدية شانغهاي وعمدة منطقة بودونغ الصينية الجديدة هانغ يانغ واي وزير المالية و العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق علي بستكي والوفد الكويتي المرافق لهما في مقر حكومة بودونغ.

وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة آخر المستجدات الاستثمارية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل توسع آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما وفقاً لما أثمرت عنه نتائج الزيارة السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لجمهورية الصين في يوليو الماضي، وترجمة لما نصت عليه رؤية دولة الكويت 2035 لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

وفي لقاء آخر عقد اليوم أيضاً، استضاف رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية يانغ جان رونغ، وزير المالية د.نايف الحجرف والوفد الكويتي المرافق له في مقر المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، وتم مناقشة البعد الاستثماري للعلاقات الكويتية الصينية وبحث سبل توسعها وتعزيزها من خلال فتح أبواب الاستثمار في كلا البلدين الصديقين، كما تمت الاشارة الى عمق العلاقات الكويتية الصينية التاريخية والسعي نحو نقلها الى آفاق أكبر وأضخم.

وحضر تلك اللقاءات كلاً من محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل، العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق علي بستكي والوفد المرافق له من ممثلي الهيئة، بالاضافة الى ممثلي سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية الصينية.

