مال وأعمال

على هامش افتتاح مكتب الهيئة العامة للاستثمار في شنغهاي، سيعقد «منتدى الاستثمار الصيني الكويتي الأول» يوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018 في مدينة «شنغهاي» الصينية، برعاية م وزير المالية ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار د. نايف فلاح الحجرف وسط تطلعات كبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الكويت وجمهورية الصين وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وبهذه المناسبة، قال وزير المالية ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار د.نايف فلاح الحجرف: «هدفنا من عقد هذا المنتدى في الجمهورية الصينية هو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتح أبواب جديدة للقطاع الخاص الكويتي. وتأتي هذه المبادرة حاملةً آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل ما تشهده العلاقات الكويتية الصينية من تعاون في الجانب الاستثماري فيما يتعلق بالمبادرة الصينية «الحزام والطريق» والمبادرة الكويتية لتطوير الجزر ومدينة الحرير التي كانت ثمرة زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لجمهورية الصين في يوليو الماضي. وبهذه المناسبة أشكر جميع من سيحضر المنتدى من الهيئات والجهات الكويتية المختلفة».

وسيفتتح المنتدى وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف، بحضور العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار فاروق علي بستكي، سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين سميح جوهر حياة، محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، الرئيس التنفيذي لجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان فيصل عبدالرحمن المدلج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، نائب المدير العام لشؤون العمليات بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم، مساعد المدير العام لتطوير الأعمال بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يعقوب، نائب رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات خالد الكندري، نائب المدير العام للادارات والبرامج المساندة د. أماني البداح، رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية بدر السبيعي، رئيس مجلس ادارة الشركة الكويتية للاستثمار د. يوسف العلي، رئيس اتحاد الصناعات حسين الخرافي، عضو مجلس ادارة في غرفة تجارة وصناعة عمران حياة، رئيس مجلس الادارة في اتحاد المصارف ماجد العجيل، والأعضاء في اتحاد أصحاب الفنادق عبدالاله معرفي وخالد المشعان.

وسيناقش المؤتمر الفرص الاستثمارية المتاحة بدولة الكويت والموزعة على القطاعات المتمثلة في الانشاءات النفطية، الاسكان، البنى التحتية وقطاع تكنولوجيا المعلومات، مسلطاً الضوء على جاذبية السوق الكويتي في أوساط الأسواق الاقليمية والجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وبيئة الاستثمارات الأجنبية في ظل التطورات الرقابية والتنظيمية في البلاد وانعكاس أثرها على الاقتصاد الكويتي.

