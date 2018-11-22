مال وأعمال

كشفت الشركة المتحدة لادارة المرافق (UFM) عن أن منظومة ادارة المرافق المتكاملة (IFM) التي تتبعها الشركة نجحت في التعامل بكل كفاءة واقتدار مع ما شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، من موجة أمطار غير مسبوقة، وكانت على قدر المسؤولية الوطنية التي أثبتت قدرة الشركة على التعامل مع كل الحالات الطارئة، وجسدت استراتيجية الشركة في التعامل السريع ومواجهة احوال الطقس غير المستقرة واعداد خطة الطوارئ على مستوى الشركة وادارتها المختلفة في جميع المرافق التي تديرها الشركة.

وفي هذا السياق قال المهندس بدر سالمين، رئيس ادارة المرافق، ان الشركة نجحت في حماية المرافق التي تديرها خلال موجة الامطار الشديدة التي تعرضت لها الكويت، مشيرا الى ان استعدادات الشركة للتعامل مع الأمطار جنبتها توقف العمل في المباني وحماية الاصول التي تديرها الشركة وعلى رأسها برج «كيبكو» ومبنى بنك الكويت المركزي وعالم المارينا وقدمت كل الدعم والمساندة لعملائها في القطاع النفطي. واختتم سالمين تصريحه مؤكدا على ان كافة المرافق التابعة تحت ادارة الشركة المتحدة لادارة المرافق عملت بشكل طبيعي خلال فترة الطقس غير المستقر.

