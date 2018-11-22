مال وأعمال

أعلنت Ooredoo، عن دعمها لمشروع (سوق مروج) الذي يدعم المشاريع الشبابية والذي اقيم في مجمع مروج للعام الثالث على التوالي يوم السبت الماضي 17 نوفمبر، وضم المنتجات الزراعية والغذائية والحرف اليدوية، بالاضافة الى القسم المخصص للأطعمة الذي يسلط الضوء على تنوع الأطعمة المحلية، الى جانب قسم خاص لأنشطة الأطفال، وذلك على مدار عطلة نهاية الأسبوع مرة واحدة لغاية نهاية مارس 2019. يسر Ooredoo دعم هذا المشروع الشبابي المميز الذي يبرز ابداعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مختلف المجالات. دعم Ooredoo للشباب ممتد عبر سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية المبنية على قيم التواصل والاهتمام والتحدي، وسعيها للمساهمة في دعم الشباب من خلال استيراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية الممتدة طوال العام.

