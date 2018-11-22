مال وأعمال

أعلن «KIB» أسماء الفائزين في السحب الشهري الثاني لحملة حساب الراتب الجديدة، التي تعد الأكبر في الكويت، وهم كلاً من: عبدالرحمن سعد العتيبي، سارة غازي العتيبي، عبدالله سيف العازمي، محمد برجس الهاجري، بالاضافة الى شيخة أحمد القلاف.

وقد أطلق «KIB» هذه الحملة مؤخراً لمكافأة عملاء حساب الراتب الكويتيين بمجرد تحويل راتبهم الى البنك بجوائز قيّمة تلبي احتياجاتهم الخاصة وأسلوب حياتهم. وتتمثل هذه الجوائز بفرصة الفوز ربع سنوياً بجائزة نقدية لتحمل تكاليف الدراسة أو السفر أو الايجار أو أقساط السيارة لمدة 5 سنوات، الى جانب فرصة الفوز بنصف راتب شهرياً لغاية 500 دينار، فضلاً عن الحصول على جائزة فورية بقيمة 200 دينار أو قرض حسن لغاية 5,000 دينار.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام للادارة المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي: «ان «KIB» يحرص دائماً على تقديم مكافآت لا مثيل لها لعملائه من خلال ابتكار حملات ترويجية جديدة تقدم لهم خصائص قيّمة ومزايا متكاملة. وان حملات حساب الراتب التي يطلقها البنك صممت لتواكب احتياجات العملاء وتكاليف حياتهم خاصة مع تحوّل استراتيجية «KIB» الجديدة الى أن يكون شريك لأفراد المجتمع في مختلف جوانب الحياة». وذكر توفيقي أن حساب الراتب من «KIB» يتمتع بالكثير من المزايا الاضافية التي تلبي مختلف احتياجات العميل، ومنها امكانية الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية للسنة الأولى، وبطاقة سحب آلي مجانية يمكن استخدامها عالمياً، بالاضافة الى امكانية الحصول على تسهيلات المرابحة.

مشيراً الى أن «KIB» يسعى دائماً لمنح عملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تمكنهم من انجاز معاملاتهم ومتابعة حساباتهم في أي وقت ومكان، ومنها خدمة مركز الاتصال الهاتفية الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط على مدار الساعة مع ميزة الاتصال المرئي، الخدمة المصرفية الجديدة عبر الانترنت والأجهزة الذكية، الى جانب خدمة USSD التفاعلية للاستعلام عن الرصيد والتحويل من دون انترنت، وخدمة السحب الآلي من غير بطاقة. وأضاف توفيقي أنه يمكن للجمهور التعرف على الخدمات والمنتجات التي يقدمها «KIB» من خلال زيارة الموقع الالكتروني www.kib.com.kw أو الاتصال بمركز الخدمة الهاتفية على 1866866 أو متابعة حساب «KIB» على وسائل التواصل الاجتماعي (@KIBpage).

