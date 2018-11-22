مال وأعمال

استقبلت غــرفـة تجـــارة وصنــاعــة الكـويت امس وفداً تجارياً من جمهورية جنوب أفريقيا برئاسة سيما ساردا مدير ادارة ترويج الصادرات للشرق الأوسط بوزارة التجارة والصناعة بجنوب أفريقيا، وذلك بحضور سفير جمهورية جنوب أفريقيا مسوليزا بونا، حيث ضم الوفد 18 شركة وذلك في لقاء أقامته الغرفة للفعاليات الاقتصادية الكويتية مع الجانب الجنوب أفريقي بهدف مناقشة سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة واقامة الشراكات التجارية بين الطرفين في شتى المجالات. وقد رحب صلاح عياده مدير ادارة العلاقات الخارجية بالغرفة، في بداية اللقاء بالوفد الضيف، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط الكويت وجمهورية جنوب أفريقيا، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد بلغ 152 مليون دولار خلال عام 2017، مشيراً الى أن هناك فرصاً واعدةً لزيادة حجم التبادل التجاري في المستقبل القريب. كما حضر اللقاء العديد من الشركات الأعضاء لدى الغرفة. ومن جانبه أعرب السفير الجنوب أفريقي عن سعادته بالتعاون القائم بين الطرفين، وأشار الى الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة جنوب أفريقيا للاستثمار المشترك مع الكويت، موضحاً أن الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو عرض بعض الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، وكذلك بحث اقامة بعض المشروعات التي يمكن اقامتها في كلا البلدين.

وبدورها قامت ساردا بتقديم عرض حول المناخ الاستثماري ونبذة عن اقتصاد جمهورية جنوب أفريقيا والحوافز المقدمة للمستثمر الأجنبي، بالاضافة الى القوانين التجارية والضريبية المنظمة لها، بعد ذلك قام أعضاء الوفد الزائر بتقديم أنفسهم ونبذة حول أعمالهم واهتماماتهم حول عقد الشراكات التجارية والاستثمارية مع نظرائهم الكويتيين. ومن جانب آخر قامت سارة الحسن، من ادارة النافذة الموحدة بقسم تقييم المشاريع ومنح المزايا بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بتقديم عرض حول المناخ الاستثماري بدولة الكويت، ونبذة عن القوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

