مال وأعمال

قامت الهيئة العامة للصناعة وشركة ايكويت للبتروكيماويات، والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بتوقيع مذكرة تفاهم لمشروع في الطاقة المتجددة بتوقيع مذكرة تفاهم لاقامة مشروع للطاقة المتجددة في الهيئة. وتتضمن الاتفاقية قيام ايكويت بدعم تأسيس وحدة للطاقة المتجددة على سطح الهيئة وذلك من خلال الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا. وتتماشى هذه المذكرة مع رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل 15 في المئة من الطاقة المستخدمة في الكويت الى طاقة متجددة، بما فيها الطاقة الشمسية، بحلول عام 2030.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل المدير العام للهيئة عبدالكريم تقي، والرئيس االتنفيذي لايكويت الدكتور راميش راماجندران، والرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا أنس ميرزا.

وبهذه المناسبة، قال تقي: «تقوم الهيئة بتشجيع جميع المبادرات ذات العلاقة بترشيد استخدام مختلف موارد الطاقة، الأمر الذي سوف يساهم في النهاية بتقليل الضغط على مصادر الطاقة في الكويت. وتتضمن الخطط المستقبلية للهيئة تطوير وحدات للطاقة المتجددة وما يرتبط بها من أمور تقنية».

ومن جانبه، قال راماجندران: «على مدى الأعوام، تم تطوير شراكة فيما بين الهيئة وايكويت لضمان تطوير وتقدم القطاع الصناعي.

ونمو وازدهار هذا التعاون، الذي يتضمن حاليا المزيد من الشركاء، بمثابة جزء من صناعة التميز من ناحية تطبيق استراتيجية ايكويت للتنمية المستدامة التي تقوم بالتركيز على محاور الاقتصاد والمجتمع والبيئة بما فيها الطاقة المتجددة. واننا نتطلع الى تنفيذ هذا المشروع الذي سوف يساهم في ترشيد الطاقة وحماية البيئة».

