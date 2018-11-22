مال وأعمال

أكدت دانة غاز، وشريكتها نفط الهلال، عن تحقيقهما زيادة لافتة بلغت 30 في المئة في الطاقة الانتاجية للغاز من حقل خور مور في اقليم كردستان بالعراق الذي تتشارك الشركتان في تشغيله بالنيابة عن ائتلاف شركات بيرل بتروليوم.

وجاءت هذه الزيادة الانتاجية لتلبية امدادات الغاز الطبيعي التي تحتاجها محطات توليد الطاقة في الاقليم، وتتويجاً لعشر سنوات كرستهما الشركتان للانتاج المتواصل والدؤوب في المنطقة، وذلك في احتفالية خاصة أقيمت في أربيل مع حكومة اقليم كردستان احتفاءً بهذه الانجازات البارزة.

وقال مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال وعضو مجلس الادارة المنتدب لدانة غاز: «يسجل هذا التوسع الاستثنائي في سعة الانتاج علامة فارقة تُكلِّل مسيرة عشر سنوات من الانتاج المتواصل، بل ويجسد ولادة فصل جديد تسطره مساعٍ دؤوبة للتوسع في العمليات والانتاج سيشهد استثمارات بما يزيد عن 600 مليون دولار أميركي على مدى السنوات القليلة القادمة وزيادةً في الانتاج بأكثر من الضعف أيضاً. لقد تمكنّا بفضل الغاز الذي أنتجناه من توفير مبالغ طائلة من تكاليف الوقود ومن ايجاد قيمة اجتماعية واقتصادية، ونأمل أن نوسع نطاق هذه الجهود والنتائج في الأعوام القادمة من خلال استثمارنا في الموارد المهمة التي يغتني بها هذان الحقلان عالميا المستوى، ليحصد ثمار هذا الالتزام اقليم كردستان والعراق بأكمله».

من جانبه، قال الدكتور باتريك ألمان - وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «على الرغم من جميع التحديات التي واجهناها خلال السنوات العشر الماضية، يعترينا الفخر بأننا تمكنا بعزم من الحفاظ على مستويات الانتاج وعملياتنا القائمة، والآن، ومع تسوية الخلافات واستلامنا لكامل مستحقاتنا السابقة الصيف الماضي وللدفعات المستمرة منذ ذلك الوقت، نتطلع الى زيادة انتاجنا بصورة كبيرة لتلبية احتياجات الغاز والكهرباء المتزايدة في اقليم كردستان والعراق ككل».

