مال وأعمال

يستكمل مؤتمر بلوك أون الدولي 2018 استعداداته لاستقبال أكثر من 300 مبتكر وخبير عالمي في مجال «بلوك تشين» والذي يركز على «اعادة تعريف القطاع المالي» وذلك بتاريخ 22 نوفمبر 2018 في فندق ويندام غراند بخليج البحرين. ويأتي مؤتمر بلوك أون الدولي 2018 بتنظيم من خليج البحرين للتكنولوجيا المالية تحت رعاية خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ورئيس مجلس ادارة خليج البحرين للتكنولوجيا المالية. وسيجمع المؤتمر نخبة من ممثلي المصارف المركزية، رواد الأعمال، المستثمرين وكبار المسؤولين في الصناعة المالية من أجل استكشاف الفرص الواعدة والتحديات الماثلة أمام تقنية «بلوك تشين» والخدمات المالية وغيرها من صناعات وتطبيقاتها المتعددة التي تتنوع من التجارة والمدفوعات وحتى الأمن والملكية القانونية.

