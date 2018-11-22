مال وأعمال

قال وزير التجارة والصناعة، خالد ناصر الروضان، «لقد كان لخيمتنا الوارفة وظلالنا الممتدة تحت صقيع الأحداث الملتهبة بمجلس التعاون الخليجي خلال مسيرته العطرة إنجازات مشهودة وخطوات كبيرة سرنا بها نحو التكامل المنشود بفضل العمل ومشاركة الجهود بين دولنا، متطلعين دائما لتحقيق آمال شعوبنا المستمرة لمزيد من الإنجازات والعمل بصورة تعاضدية متكاتفة لا يعروها التعكير أو الشتات واضعين أسمى الحلول وأنجحها لجميع الصعوبات والمشاكل التي قد نواجهها معاً، لنمضي معاً يداً بيد وساعد يشد ساعد بثبات الجبال وهمم النساء والرجال نحو المستقبل وتحقيق تطلعات الأجيال عبر توحيد سياساتنا وتشريعاتنا القانونية.

وأضاف الروضان في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الـ 56 للجنة التعاون التجاري، أن جدول الأعمال يحوي موضوعات مهمة أنجزتها اللجان الفنية المختصة بالتنسيق مع جهاز الأمانة العامة، الأمر الذي يتطلب منا بحثا عميقاً لها لنتوصل إلى اتفاق حولها، إذ رفع لنا وكلاء وزارات التجارة توصيات عدة خلال اجتماعهم التحضيري للجنة الأسبوع الماضي.

ومن أبرزها العمل على تمهيد النظام الإلكتروني لقرارات العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة، واعتماد استخدام الملفات الإلكترونية في جميع اجتماعات لجان التجارة، وتكليف الأمانة العامة بفصل المواد المتعلقة بالإفلاس وآثاره، والأوراق التجارية،والرهن التجاري والمسائل التجارية وغيرها.

