مال وأعمال

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم: ان ما تحتاجه دول الخليج هو المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي خصوصا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في العالم كله، ما يتطلب معه العمل بكل جهد نحو المزيد من التعاون.

وأكد انه قد لمس وجود روح جديدة جادة لتفعيل التعاون، معربا في الوقت ذاته عن تفاؤله بأن هذا التعاون سوف يؤدي الى نتيجة ايجابية تجعل لدول الخليج وضع اقتصادي مميز يتحدى الكثير من الاقتصاديات الدولية. وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش اللقاء المشترك بين وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الاتحادات والغرف التجارية الخليجية ان هناك محاولات للوصول لنتائج ايجابية تزيد من وحدة ابناء الخليج والتعامل والتكامل الاقتصادي في دول الخليج.

