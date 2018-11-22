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مال وأعمال

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الفاضل لإنجاز القوانين التجارية الخليجية


أكد وكيل وزراة التجارة والصناعة د. خالد الفاضل، على هامش الاجتماع التحضيري السابعِ والأربعين لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي أهمية إنجاز قانون المنافسة الموحَّد لدول مجلس التعاون الخليجي وقانون التجارة الموحد والذي تم الاتفاق على تقسيمه الى أربعة قوانين منفصلة وكذلك مشروعَ اللائحةِ التنفيذية لقانون مكافحةِ الغش التجاري الموحَّد. وأعرب الفاضل عن أمله بالانتهاء من هذه القوانين وتلك اللائحة في الفترة القادمة القريبة ووفق معايير دولية ووفق برنامجٍ زمنيٍّ محدد، لاستكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في دولنا. وأشار إلى أن مجلس التعاون حقق خلال مسيرته إنجازاتٍ مهمة في مجال التعاون التجاري، تمثلت في إقرارِ عددٍ من القوانين والأنظمة التي تهدف إلى تعزيز المواطنة الاقتصادية، مبينا ان شعوبَ دول المجلس ما زالت تطمح إلى المزيد والمزيد من خطوات التكامل، لا سيَّما في المجال الاقتصادي الذي يُعتبَرُ محور الاندماج وعَصَبَ أيِّ وِحْدةٍ وتكامل.


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