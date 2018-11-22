مال وأعمال

قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني،إن ما حققه التعاون المشترك بين دول المجلس في قطاع التجارة من إنجازات مهمة، فتح أفاقاً واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية، بين دول المجلس خاصة، ودول العالم عامة، والفضل في ذلك يعود إلى ما تبذله لجنتكم من جهود مخلصة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس وهو ما انعكس في نمو حركة التجارة البينية بين دول المجلس لتصل إلى حوالي 133 مليار دولار في 2017.

ولفت إلى أن مجلس التعاون حقق مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسلع التجارية، حيث بلغت قيمة صادراته نحو 536 مليار دولار في 2017، فيما بلغت قيمة وارداته 450 مليار دولار عن نفس العام، فيما بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع العالم نحو 985 مليار دولار لنفس العام.

وأشار الزياني إلى أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، التقى الوزراء ورؤساء غرف التجارة، وتفضل سموه بتوجيهات سامية وتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دول المجلس، لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها، وحرصه على ضرورة العمل على تذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.

وأكد أن العمل الخليجي المشترك بين دول المجلس وما تقوم به لجنة التعاون التجاري من جهود حثيثة في مجال تعزيز التعاون التجاري يصب في تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وفتح فرص ومجالات للتطور والنمو للقطاع الخاص الخليجي ليأخذ دوره الحيوي والبناء في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدول المجلس.

وأكد أن الاجتماع مع رؤساء غرف التجارة والصناعة يعد دليلاً ناصعاً على الاهتمام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس.

وتطرق الزياني إلى أن ما يشهده العالم من تسارع في التعامل التجاري بين الدول والمؤسسات والأفراد وظهور التكتلات والشركات العملاقة في شتى الجوانب التجارية، وكذلك التحول الكبير من التجارة التقليدية إلى الإلكترونية وسهولة الوصول إلى المستهلك والبائع من خلال الانتشار الواسع للانترنت والمنصات التجارية يفرض علينا واقعا جديداً ينبغي مواكبته لتحقيق مزيد من التطور والنمو في هذا المجال.

