الخميس 22 نوفمبر 2018 ,13 ربيع الأول 1440
رقم العدد:
3537
رئيس التحرير:
د.عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
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مال وأعمال
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فيحان العازمي
عبدالله عباس بوير
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