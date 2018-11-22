سياحة وسفر

كشف محمد بن سيف الريامي المكلف بأعمال مدير دائرة المكاتب الخارجية بوزارة السياحة العمانية عن انه تجري عمليات تشييد متحف عمان عبر الزمان بولاية منح بمحافظة الداخلية الذي سيساهم في إبراز تاريخ عُمان عبر الزمان من خلال الصوت والصورة، وإبراز الحقب التاريخية العريقة التي شهدتها السلطنة بشكل تفاعلي وباستخدام أحدث التقنيات في العرض المتحفي.

وأكد الريامي خلال لقائه بوفد من الصحفيين من دول الخليج أن سلطنة عُمان لديها استراتيجية لقطاع السياحة تمتد حتى 2040، وتسعى إلى زيادة عدد زوار السلطنة إلى 11 مليون سائح وزائر سنوياً للسلطنة، منوهاً إلى أن هذا الاستهداف العام لقطاع السياحة في السلطنة يتضمن أيضاً النهوض بالبنية التحتية وإعداد مطارات عُمان لتناسب هذا العدد من الزوار، وكذلك قطاع الفندقة. وأشار إلى أن وزارة السياحة العُمانية أعدت استراتيجية في عام (2015 2016)، بدأت في تطبيقها العام الماضي 2017 ، وتهدف إلى التنويع والاستدامة ومواكبة خطط الحكومة للاستدامة موضحا أن قطاع السياحة في سلطنة عُمان يهدف إلى تحقيق نمو يصل إلى أكثر من 3 في المئة سنوياً، منوهاً إلى أن أعداد السياح في تزايد مستمر بصورة سنوية، بفضل التنسيق الواسع بين مختلف القطاعات ذات الصلة، في سعي دائم إلى جذب الاستثمارات المختلفة حيث تتوزع الاستثمارات ما بين 12 في المئة منها استثمارات حكومية و88% استثمارات القطاع الخاص.

وأضاف انه يتم دراسة قطاع السياحة واستراتيجياته لقياس نقاط الضعف فيها وبالتالي من الطبيعي الاتجاه نحو استراتيجية تهدف إلى التنويع والاستدامة ونسعى كذلك إلى مواكبة كل التطورات السياحية الحديثة مع برامج التنمية المستدامة مع الحكومة. واستطرد الريامي أننا نسعى دائماً أن يكون هناك ارتفاع وزيادة في عدد السائحين إلى السلطنة ليصل إلى أكثر من 3% سنوياً ،موضحاً أن نسبة زيادة السياح في تزايد مستمر وهذه كلها جهود مكتملة مع الجهات الأخرى في الدولة من المستثمرين والاقتصاديين لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السلطنة. وأكد الريامي أن سلطنة عُمان تعمل على تحسين البنى التحتية وجذب استثمارات تعمل على النهوض بالقطاع السياحي، سواء أكانت أماكن ترفيهية أم مجمعات تجارية أم غيرها من عوامل الجذب، لافتاً إلى أن سلطنة عُمان تسعى إلى الوصول بقطاع السياحة إلى نسبة مشاركة تتراوح بين 6 في المئة إلى 7 في المئة خلال العقدين المقبلين. و قال الريامي إن السياحة نمت في سلطنة عُمان في الفترة الأخيرة بشكلٍ كبير في الآونة الأخيرة، وتعدّ عمان واحدةً من أكثر البلاد في الشرق الأوسط تنوّعاً في البيئات، مع العديد من المناطق ذات الجذب السياحيّ، وتمّ اختيار العاصمة العُمانيّة مسقط في عام 2012 عاصمة السياحة في الدول العربيّة من قبل لونلي بلانت.

ونوّه الريامي إلى أن سلطنة عُمان تستهدف السياح من دول مجلس التعاون خلال مختلف المواسم السياحية، أبرزها موسم الخريف والشتاء، منوهاً إلى أنه في عام 2017 استقطبت السلطنة 576 الف سائح من دول مجلس التعاون لصلالة وحدها، مقارنة بـ 748 ألفاً في الشهور الماضية من 2018، بارتفاع بلغ 30 في المئة حتى الآن. وأشار إلى أننا نريد إحداث نقلة نوعية في قطاع السياحة على اعتبار أنه من أهم مكونات التنويع الاقتصادي ، مضيفا أن محاور هذه النقلة تعتمد على التنمية والتخطيط السياحي والتشريعات المنظمة للقطاع والتسويق والترويج السياحي والاستثماري وصناعة السياحة وتنمية الموارد البشرية. وقال الريامي انه تربطنا علاقات طيبة مع جميع دول الخليج بما فيها دولة الكويت الشقيقة ونتعاون مع جميع الإخوة في دول مجلس التعاون الخليجي كأشقاء لبعضنا البعض ونعمل معهم يداً بيد لتحقيق أهدافنا جميعاً، لافتا الى ان هناك تطوراً وتعاوناً كبيراً بين السلطنة ودولة الكويت الشقيقية في مجال الاستثمارات ولدينا تبادل تجاري واقتصادي بين البلدين على مختلف الأصعدة والمجالات ومتعددة الأطر في مشاريع اقتصادية متنوعة كما ان هناك شركات كويتية كثيرة قامت بالكثير من الاستثمارات في عمان، كما أن الاخوة الكويتيين متواجدون في السلطنة على مدار العام وأعدادهم في تزايد مستمر في المواسم السياحية. وأشار الى أن هناك تطوراً كبيراً في الخدمات المقدمة للسائح في مختلف المناطق مثل ظفار والجبل الأخضر الذي تسعى وزارة السياحة لتحويله إلى منطقة جذب محلية وإقليمية وعالمية، موضحا أن هناك مشاريع جارية حالياً مع مستثمرين محليين بالإضافة إلى استثمارات الصندوق العماني، كما قطعنا شوطاً كبيراً في تبسيط الإجراءات للمستثمرين ونحو 91% من خدمات وزارة السياحة تقدم إلكترونياً في الوقت الحالي كما تسعى الوزارة إلى تقديم مزيد من التسهيلات مع التفعيل الكامل لخدمات استثمر بسهولة .

وقال الريامي إننا حريصون على تسهيل التأشيرات السياحية للسائح العربي أو الأجنبي بهدف زيادة التدفق السياحي بالإضافة إلى تعزيز خدمات البنية التحتية سواء النقل والمواصلات أو المجمعات الترفيهية والفعاليات مثل مهرجان مسقط ومهرجان صلالة السياحي لجذب السائحين من الخليج والدول العربية والعالم.

وذكر الريامي ان قائمة الدول المعفاة من تأشيرة دخول سلطنة عُمان ارتفعت من 68 فبلغت 93 دولة كما تم ادخال أسواقاً جديدة مثل السوق الروسي والتوجه نحو السوق الصيني وإجراءات التفعيل جارية حالياً، كما نستهدف سياح الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا. واوضح الريامي ان سلطنة عُمان عضو في مجموعة الكروز العربي وأحد المؤسسين في هذه المجموعة الخاصة بسياحة البواخر ونحن واستقطبنا الكثير من السفن السياحية لزيارة السلطنة وتعتبر السلطنة إحدى المحطات الرئيسية لسياحة السفن وقد استقطبنا العام الماضي أكثر من 79 سفينة سياحية خلال الموسم السياحي ضمت أكثر من 25 ألف سائح. ورداً على سؤال حول المنشآت الفندقية قال الريامي إن المنشآت الفندقية في زيادة مستمرة من عام إلى آخر، وهذا مؤشر ودليل على نمو الحركة السياحية وبالتالي إن الاحصائيات الأخيرة لعدد المنشآت السياحية والفندقية المنجزة وقيد الإنشاء هي 413 منشأة فندقية من فئة نجمتين وصولا الى خمسة نجوم وفقا لإحصائية عام 2018. واشار الريامي الى انه تم استحداث نزل تراثية والنزل الخضراء وهي نمط سياحي يقام في المزارع الخضراء ذات الاستقطاب السياحي الكثيف والنزل التراثية مهيأة لاستقبال السياح والزوار وهذه الأنماط الجديدة استحدثتها وزارة السياحة في السلطنة، وتم تفعيلها منذ أكثر من خمس سنوات وهي تعد إضافة جديدة ومختلفة لأن الكثير من السواح يحرصون على زيارة أشياء متميزة غير تقليدية ومرتبطة بالتراث والتاريخ، وحسب الإحصائيات تضم النزل 21914 غرفة و32792 سريراً. وقال الريامي إن مطارات السلطنة تشهد طفرة كبيرة حيث تم افتتاح مطار مسقط رسمياً في 20 مارس الماضي ويستقبل أكثر من 7 ملايين مسافر سنوياً وهناك توجه للوصول إلى 20 مليون مسافر سنوياً في عام 2030 ، لاستقبال أكبر عدد من المسافرين ومواكبة النهضة السياحية التي تشهدها السلطنة بالإضافة إلى مطار صحار وصلالة كلها تعتبر من المطارات الجديدة التي تم استحداثها في الفترة الأخيرة.

رأس الجنز محمية سلاحف

شاطئ رأس الجنز يطل على جبال عظيمة وكثبان رملية صفراء ،و مياه زرقاء تمتاز بالنقاء والصفاء وأشجار خضراء ويضم 20 ألف نوع من السلاحف

وكل عام، تهاجر أفواجا ومجموعات هائلة من السلاحف مواطنها باتجاه سواحل السلطنة لوضع بيوضها في جو من الدفء والسكينة بأحضان الرمال الذهبية. ويقدر عدد تلك التي تأتي نحو السلطنة بـ 20,000 سلحفاة بشتى صنوفها.

هوية نجم

تقع في الشمال الشرقي لساحل خليج عمان وبالقرب من قرية بمة وهي أسفل جبال حجر وشكل كهوف في الحجر الرملي الناعم والحفرة تشكلت بواسطة انهيار ثقيل. حوالي 70 في المئة أسفل الحفرة مغطى بالماء. ماء المجرى مالح، لكنه أقل ملوحة من البحر القريب، وذلك لأنه اختلط مع الماء الجوفي وهناك أسطورة تقول بأن الحفرة تكونت نتيجة سقوط نيزك وارتطامه بالأرض.

رمال الشرقية

تشهد رمال الشرقية إقبالاً كبيراً من السياح الأجانب والعرب والعمانيين، خاصة في ظل توافر الخدمات والمنشآت السياحية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية، وأهمها المخيمات السياحية حيث تعد رمال الشرقية من أجمل مناطق التخييم في السلطنة، إذ تحتضن رمالها حوالي 200 نوع من الكائنات الحية.

وتتدرج ألوان الرمال من الأحمر إلى البني على امتداد البصر، وتجذب هذه المنطقة الكثير من محبي مغامرات الصحراء، ويفضل الزوار هذه المنطقة نظراً لسهولة الوصول إليها ولتوفر الخدمات القريبة منها، لتشكل موقعاً سياحياً متميزاً.

الجبل الأخضر

هو جبل يقع في سلطنة عمان في نيابة بركة الموز بولاية نزوى وهو يعد محمية طبيعية نظرا للتنوع البيولوجي وهو جزء من سلسلة جبال الحجر وهو من اكثر الجبال اثارة ويتميز بالطبيعة الساحرة، والمناخ الممتاز حيث لا ترتفع الحرارة في أغسطس عن 25 درجة وأما الشتاء فتهبط للصفر، ويشتهر الجبل الأخضر بتنوع منتجاته الزراعية كالفاكهة والرمان والخوخ والمشمش والجوز والورود التي لا يمكن أن تنمو في أي مكان آخر في الخليج العربي عدا الجبل الأخضر نتيجة للطقس المتميز ويبلغ ارتفاعه حوالي 3000 متر(10 آلاف قدم) .

