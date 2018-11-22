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علي كاكولي طرح سنغل «الحب كما هو»


من ألحان الفنان الموسيقار فهد الناصر طرح الفنان علي كاكولي «سنغل» جديدا بعنوان «الحب كما هو»، ليضيف إلى رصيده الغنائي عملا مميزا، كثمرة تعاون مع الشاعر سعد المسلم، وجدير بالذكر ان الفنان الملحن فهد الناصر، يعود له الفضل في دعم قطاع كبير من المطربين الشباب في الساحة المحلية والخليجية والعربية .
«الحب كما هو»،توزيع يعقوب، ووتريات حسن سعيد، وكورال نغم الكويت، وساكس فون وناي وسام خصاف، وقانون محمود عامر، وغيتار شريف فهمي، استديو صوت الحب، وهندسة الصوت لمحمود عزت ومنتظر الزاير، ومكس وماستر صهيب العوضي .
يُذكر أن كاكولي طرح قبل فترة أغنية «من ورد عمري»، كلمات عبدالله العماني، وألحان فهد الناصر، وتوزيع يعقوب، ومكس وماستر صهيب العوضي..


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