آخر النهار

انطلق مساء الاول من امس عرض العمل السينمائي الإماراتي الجديد شباب شياب في دور عرض السينما الكويتية حيث ان العمل من بطولة سعد الفرج، وسلوم حداد، ومنصور الفيلي، ومرعي الحليان، المأخوذ من فكرة للشاعر كريم العراقي، ومن إخراج ياسر الياسري.

وتواجد في العرض الخاص أبطال ومخرج العمل ومنهم الفنان القدير سعد الفرج والفنان منصور الفيلي والفنان فؤاد علي ومعه زوجته الفنانة هيا عبدالسلام وايضا مخرج العل ياسر الياسري كما كان العديد من الضيوف وفي مقدمتهم الكاتب والمنتج ضيف الله زيد.

ويروي الفيلم قصة تدور أحداثها في الإمارات، فيما يتناول موضوعات تهم الجمهور في مختلف أنحاء العالم، أبرزها الصداقة الحقيقية وليست الممزوجة بنفاق ورياء، وأن الحياة التي نعيشها ليست أبدية، فلكل مرحلة عمرية أسلوب حياة يناسبها يجب على الانسان تقبلها والتأقلم معه ويتمحور العمل حول أربعة أصدقاء مسنين يعيشون في دار للمسنين وعندما يرث أحدهم ثروة كبيرة، يذهبون جميعاً في مغامرة مشوقة في دبي بتشجيع من طبيبتهم.

وقد تحدث ياسر الياسري عن الفيلم قائلا : يحتفي الفيلم بالمعنى الحقيقي للأسرة والصداقة ويصور رحلة اكتشاف الذات ليلهم الجماهير كي يستمتعوا بكل لحظة من حياتهم. ويروي قصة تدور أحداثها في دولة الإمارات ويشارك في بطولته ممثلون من أبرز نجوم المنطقة بالتعاون مع طاقم عمل متميز ولا اخفى سعادتي عندما يتم غرض الفيلم في العديد من عواصم الوطن العربي ومن بينها العراق وايضا هي لحظة فخور بها ان اكون مع عمالقة في الفن العربي ومشاركتي لهم فرحة عرض الفيلم للجمهور وكونت معهم فريق يتسم بالمحبة والتطلع الى صناعة مختلفة واشكر الجميع بما فيهم شركائي في الفيلم .

أما الفنان القدير سعد الفرج فقد قال : تشرفت بالمشاركة في بطولة الفيلم الفنانين سلوم حداد ومرعي الحليان ومنصور الفيلي وفؤاد علي وليلى عبدالله والمخرج ياسر الياسري وتدور احداث الفيلم حول 4 رجال مسنين يمضون السنوات المتبقية من حياتهم مغمومين وحزينين في دار الرعاية الى اللحظة التي يبتسم الحظ لهم على نحو غير متوقع عندما يرث احدهم ثروة كبيرة، ما يمكنهم من العودة الى تحقيق أحلامهم السابقة التي طواها النسيان في مغامرة في شوارع دبي. واتمنى ان يجد الفيلم طريقه للعرض في عدد من المهرجانات والاسواق العالمية.

يُشار إلى أن الفيلم من تقديم شركة إيمج نيشن أبوظبي وإنتاج رامي ياسين من شركة بريك آوت فيلمز وستار شيب إنترتينمت، بالتعاون مع الفيلي والياسري، وتتولى شركة تنوير للأفلام توزيع العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

