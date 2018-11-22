آخر النهار

قدمت فرقة المسرح الكويتي مساء أمس الأول على مسرح الدسمة عرض لمسرحية «الرحمة» برؤية إخراجية متجددة وفريق عمل جديدة، وكانت المسرحية قد فازت بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في مهرجان الكويت المسرحي بالاضافة لاربعة جوائز أخرى من بينها أفضل ممثل دور أول للفنان علي الحسيني وأفضل ممثل واعد للفنان مهدي القصاب وأفضل ديكور للفنان فيصل العبيد الذي تصدى لاعادة اخراج العرض الجديدة .

وقد جاء العرض مبهراً بالحلول الإخراجية والرؤية البصرية العالية المستوى وايضا فريق العمل من الممثلين الذين خاضوا مباراة عالية المستوى في فنون الاداء . وقام بتجسيد الشخصيات الفنانين علي الحسيني وعبدالله التركماني وسماح ومهدي القصاب وعبدالله البلوشي وأحمد العوضي . وحري بالذكر ان المسرحية من تأليف الكاتب العراقي القدير عبدالأمير شمخي .

تدور أحداث المسرحية حول رجل ينتظر المساعدة من المجهول بعد أن ابتعد عن الجميع وفضل العزلة في غرفته المظلمة، حتى يخرج له ثلاث رجال ويدور بينه وبينهم صراع فيتضح له بأنهم ظلاله على مدى أيام حياته جاءوا إليه في يومه الأخير لتأنيبه وتذكيره بمواقفه اللاإنسانية التي قام بها خلال فترة حياته من عدم تحمل مسؤولية تجاه أسرته وعدم إنقاذ أرواح البشر حين سنحت له الفرصة بذلك وما ترتب عليها في الحاضر والمستقبل وصولا الى تقصيره بحق نفسه والآخرين .

اداء ساحر متجدد قدمه الفنان على الحسيني وهو يعيش مراحل تلك الشخصية وهروبة من الواقع عبر نقلات ثري بالعمق مشبعة بالتجديد عامرة بالنبض والاحترافية للتعامل مع حرفة التمثيل المسرحي بمضامين خارج الأطر التقليدية، وهكذا كان الأمر مع بقية الكوادر خصوصاً الذين التحقوا بالتجربة مؤخرا ونخص الفنان الشاب عبدالله البلوشي الذي يمثل انتقاله من عالم الدراما التلفزيونية الى المسرح إضافة لرصيده ومكسب لفرقة المسرح الكويتي .

