آخر النهار

في ليلة من الإبداع والجمال احتضن مسرح عبد الحسين عبد الرضا حفل الفرقة الطاجيكية الذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بحضور أمين عام المجلس م.علي اليوحة وسفير جمهورية طاجيكستان لدى الكويت وعميد السلك الديبلوماسي لمجموعة آسيا، د.زبيدالله زبيدوف. إضافة إلى حشد كبير من الجالية الطاجيكية وأعضاء السلك الدبلوماسي.

وقام اليوحة وزبيدوف بجولة في المعرض المصاحب للحفل والذي يقدم صورة بانورامية لفنون وتراث طاجيكستان من أطعمة وملابس ولوحات فنية. وأكد زبيدوف في كلمة له على عمق الروابط التاريخية بين الشعبين والبلدين وآفاق التعاون المختلفة بينهما.

قدمت الفرقة الطاجيكية على وقع الأنغام التراثية لوحات استعراضية راقصة تعبر عن تاريخ وثقافة البلد وبمشاركة آلات من وحي التراث الطاجيكي الذي يتشابه مع ثقافات العديد من الدول الآسيوية المسلمة مثل تركيا. فهي فنون نبعت من قيم الإسلام حيث الملابس المحتشمة للراقصات مع أغطية الرأس، لكنها ملابس تتسم بألوان زاهية مبهجة ونقوش جميلة ويغلب عليها درجات الأبيض والأحمر والأزرق.

كما اتسمت الموسيقى المصاحبة بأجوائها الشعبية والروحية والصوفية والجبلية حيث عبرت عن ثقافات أقاليم طاجيكستان من سهول وجبال، وعن مختلف المناسبات الاجتماعية التي تعلي من ثيمة الحب والتعاون.

وفي الخلفية برزت صور سياحية تعرض لمناطق عدة في طاجيكستان وتظهر ما تتمتع به من جمال خلاب.

وتميز برنامج الحفل بالتنوع ما بين العزف المنفرد والغناء والاستعراض الجماعي وتقديم لوحات استعراضية اتسمت بالدقة والرشاقة وتناغم الحركة بين أعضاء الفرقة.

