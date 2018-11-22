آخر النهار

خلال حفل «تكريم» في دورته التاسعة التي استضافتها الكويت برعاية سامية من لدن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد - حفظه الله - قدمت فرقة التلفزيون نماذج من أعمالها الفنية.

والحديث عن هذه المرحلة من تاريخ ومسيرة الفرقة، يجعلنا نتوقف عند مجموعة الإشادات التي حصلت عليها هذه الفرقة من أهم ضيوف «تكريم» الذين جاءوا من أنحاء العالم، ليحطوا الرحال بيننا.

حيث اتفق الجميع على عذوبة الأعمال التي تقدمها فرقة التلفزيون، ومستوى الاختيارات العالية، وأيضاً الاحترافية والخبرة العريضة لكوادر الفرقة من الجنسين.

وما هو أهم مطالبة تلك الشخصيات المرموقة بأن يفتح المجال لتلك الفرقة العريقة المتجددة، بأن تتجاوز الفضاء والمناسبات المحلية، إلى فضاءات أبعد وأرحب وأخصب.

بل إن عدداً من ضيوف «تكريم» طالبوا بأن يفتح الباب على مصراعيه، أمام فرقة التلفزيون، للتحليق بعيداً، لتحط رحالها في عدد من المشاركات والمهرجانات العربية والدولية في أنحاء العالم، لأن ما تقدمه يمثل تجربة فنية تحتفي بالتراث وتحمل الهوية والبصمة الكويتية والخليجية والعربية.

ما أحوجنا أن تحول تلك الأماني إلى فعل حقيقي، وتتجاوز مشاركات فرقة التلفزيون وكوادرها الحدود والأطر المحلية إلى الفضاء العالمي الأرحب، لتحمل اسم الكويت وفنونها الشعبية.

وعلى المحبة نلتقي.

