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عشاق ومحبو وصناع السينما كانوا مساء امس الاول مع حفل افتتاح الدورة الـ40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي شهده المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وافتتحته رسمياً وزيرة الثقافة المصرية د.ايناس عبدالدايم وبحضور المنتج والسيناريست محمد حفظي رئيس المهرجان وسط حضور هائل لنجوم وصناع السينما من59 دولة حول العالم من بينهم نجوم وصناع السينما المصرية والعربية جميعهم مروا وسط أضواء وكاميرات ووسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية على «السجادة الحمراء» التي توسطت ساحة الأوبرا وتؤدي إلى المسرح الكبير حيث وقائع الحفل الذي تضمن فقرات واستعراضات فنية سينمائية سريعة تم الافتتاح الرسمي بمراسم التكريم للفنان الكبير حسن حسني بجائزة فاتن حمامة التقديرية والذي ارتجل كلمة مقرونة بالبكاء . كما تم تكريم الموسيقار هشام نزيه بجائزة فاتن للتميز أما جائزة فاتن حمامة التقديرية الأخرى والتي يمنحها المهرجان هذا العام لأيقونة السينما النجم البريطاني العالمي «ريف فاينز» فسوف يتسلمها النجم الكبير في احتفالية خاصة يقيمها المهرجان بدار الأوبرا حيث يُعرض فيلمه الأخير «الغراب الأبيض» ويعقبه ندوة يلتقي فيها فاينز مع ضيوف وحضور وجمهور المهرجان ليتحدث عن مشواره السينمائي ويجيب على أسئلة الحضور واختارت إدارة المهرجان الفيلم الأميركي «كتاب اخضر» للمخرج بيتر فاريلي والفائز بجائزة الجمهور من مهرجان تورنتو السينمائي هذا العام ليكون فيلم الافتتاح بهذه الدورة التي تقام تحت شعار «التطلع للعالمية» حيث رأت إدارة المهرجان برئيسها الجديد محمد حفظي الذي يعد اصغر رئيس في تاريخ المهرجان ضرورة خروج المهرجان لتحمل مسؤولياته الثقافية والفنية والتاريخية كأكبر مهرجان سينمائي في العالم العربي .

وخلال مسابقاته وأقسامه وفعالياته المختلفة يعرض المهرجان 160 فيلماً من 59 دولة ومنها 16 فيلماً في مسابقته الدولية التي يرأس تحكيمها فنان السينما الدانماركي العالمية «بيل اوغست» وعضوية المخرج الايطالي فرانشيسكو سونزي- والمخرج الفلبيني بريانتي ميندوزا والممثلة اللبنانية دياموند بوعبود والممثلة البلجيكية ناتاشا رنييه وسامال يسليا موفا نجمة السينما في كازاخستان والكاتب والمنتج الأرجنتيني خوان غيرا بالإضافة إلى الفنان التونسي ظافر العابدين والمخرجة المصرية هالة خليل

أما أفلام هذه المسابقة وجميعها من إنتاج عام 2018 وهي «أمين» فرنسا «البرج» النرويج- السويد- فرنسا و«نشوة» ايطاليا- والفيلم المجري «ذات يوم» وفيلم «طاعة» من بريطانيا- والفيلم الفيتنامي «الزوجة الثانية» ومن اليونان فيلم «وقفة» و«ليلة الاثني عشر عاما» إنتاج مشترك بين اسبانيا والأرجنتين والارجواي- والفيلم الألماني الأوكراني الهولندي «وديناس» وفيلم «طيور الممر» إنتاج مشترك بين كولومبيا والمكسيك والدانمارك وفرنسا.. والفيلم التايلندي الصيني «مائتاراي» بالإضافة إلى الفيلم المصري «ليل/خارجي» والفيلم الكازاخي «اللامبالاة اللطيفة للعالم»

أما مسابقة «آفاق السينما العربية» التي تتكون لجنة تحكيمها من المخرج والمنتج السويدي من أصل فلسطيني محمد قبلاوي والممثلة التونسية عائشة بن احمد والمخرج المصري أبو شوقي فتضم 8 أفلام هي «الجاهلية» من المغرب للمخرج هشام العمري.. واللبناني «جود مورننج» للمخرج بهيج حجو- والفيلم التونسي «فتوى» لمحمود بن محمود ومن المغرب أيضا فيلم «لعزيزة» لمحسن البصري ومن مصر فيلمان «ورد مسموم» للمخرج احمد فوزي صالح و«الكيلو64» للمخرج أمير الشناوي والفيلم اللبناني «غداء العيد» من إخراج لوسيان بورجلي.. ويفتتح الفيلم السعودي «عمرة والعرس الثاني» للمخرج محمود صباغ أفلام هذه المسابقة وجميعها من إنتاج هذا العام 2018 والجدير بالذكر أن الفيلم التونسي «فتوى» فاز مؤخراً بجائزة أفضل فيلم من مهرجان قرطاج بتونس منذ أيام قليلة.وداخل كسابقة «أسبوع النقاد» يُعرض 7 أفلام هي البلغاري «أجا» والأيسلندي «امرأة في حرب» ومن اليونان وبولندا فيلم «شفقة» والفيلم الفرنسي «صوفيا» واللبناني «طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي» وفيلم «النشال» إنتاج أرجنتيني فرنسي ارجواني مشترك 100 إلى جانب الفيلم المصري «لا احد هناك» أول أفلام المخرج احمد مجدي وتتكون لجنة تحكيم هذه المسابقة من الكاتبة والناقدة الأميركية أيمي نيكلسون والمغربي احمد الحسني والمخرج المصري الشاب محمد حماد.

وتعرض مسابقة «سينما الغد» مجموعة مختارة من 20فيلما قصيرا تمثل الأصوات الناشئة الملفتة من كل قارات العالم بأعمال قصيرة الزمن كبيرة التأثير تمثل وجبة سينمائية يقدمها المهرجان للعام الخامس على التوالي بعد أعوام من الاقتصار على الأفلام الطويلة ويرأس لجنة تحكيم هذه المسابقة المخرج الجزائري كريم موساوي ومعه الممثلة المصرية ياسمين رئيس والمحاضرة السينمائية الألمانية كاثي دي هان ويضيف المهرجان في دورة هذا العام جائزة جديدة «لأفضل فيلم عربي» يمنحها المهرجان لأول مرة بقيمة مالية 15 ألف دولار تتنافس عليها جميع الأفلام العربية الطويلة في جميع المسابقات التي يضمها المهرجان.

أما الأقسام الموازية فتضم نخبة من أهم انتاجات السينما في العالم ففي «القسم الرسمي خارج المسابقة» وهو واحد من الأقسام التي تثري هذه الدورة من خلال عروض 12 فيلماً جميعها إنتاج عام 2018 وحاصلة على جوائز عالمية من المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى من بينها الفيلم الكازاخي الروسي «ايكا» للمخرج سيرجي دفور تسيفوي والفيلم المكسيكي «روما» للمخرج الفونسو كوران و«ترانزيت» للألماني كريستيان بيتزولد والفلبيني «النا الحق في القتل» للمخرج بريانني ميندوزا وفيلم المخرج الأميركي الكبير سبايك لي «بلاك كلانسمان» وفي قسم «عروض خاصة» يعرض 8 أفلام بالإضافة إلى 8 أفلام أخرى في قسم تحية إلى مخرجات عربيات.

أما قسم البانوراما الدولية أو «مهرجان المهرجانات» وهو القسم الذي يعرض خلاله أفلاماً من مختلف دول العالم عرضت في المهرجانات السينمائية الدولية ويعرض في هذا القسم 55 فيلما إلى جانب 9 أفلام تحت عنوان «أضواء على السينما الروسية الجديدة» حيث يحتفي المهرجان في دورة هذا العام بالسينما الروسية «ضيف الشرف» هذا إلى جانب قسم جديد تم استحداثه في هذه الدورة وهو أفلام «منتصف الليل» ويعرض خلاله 6 أفلام من ما يسمى بأفلام النوع حيث تتنوع موضوعاتها وأسلوبها ما بين اكشن وجريمة ورعب وخيال علمي.. وهناك أيضا قسم «بانوراما السينما المصرية» ويعرض خلاله 5 أفلام من النتاجات العالمية المستوى للسينما المصرية في العامين الأخيرين كما يحتفل المهرجان في دورته هذا العام بمئوية الكاتب والروائي المصري إحسان عبدالقدوس ويعرض 4 أفلام من المأخوذة عن قصصه ورواياته.

