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شهد حفل افتتاح الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، مساء امس الاول تكريم الفنان المصري، حسن حسني، ومنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله، حيث قدم المخرج داود عبد السيد الجائزة لحسني، الذي أظهر تأثراً كبيراً. وقال حسني، ودموعه تغالبه، إن سعادته كبيرة للغاية بعدما قرر صناع المهرجان تكريمه وهو مازال على قيد الحياة، وقد تفاعل معه الحضور بشكل كبير. إلا أنه عاد ليؤكد الأمر مرة أخرى قائلاً: «والله بكلمكوا جد.. عشان أفرح بالتكريم ده وأنا وسطيكوا لسه»، موجهاً الشكر لرئيس المهرجان، محمد حفظي، وباقي القائمين على الحدث. وشهدت دار الأوبرا المصرية انطلاق الدورة الـ40 من المهرجان، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم يسرا وإلهام شاهين وحسين فهمي وحسن الرداد وشريف منير وماجد الكدواني ونيللي كريم وشيرين رضا وغادة عادل.

