ثقافة

أكد وزير الثقافة الفلسطيني د.إيهاب بسيسو أن معرض الكويت الدولي للكتاب يعد التظاهرة الثقافية الأبرز على مستوى العالم العربي من حيث عراقة التنظيم وكونه أحد المنارات الثقافية العربية التي تنبض من خلالها الثقافة ابداعا.

جاء ذلك في كلمة للوزير بسيسو خلال محاضرة بعنوان «القدس .. المقاومة الثقافية وتحديات الاحتلال» ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي الـ 43 للكتاب الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب خلال الفترة من 14 24 الحالي في أرض المعارض في مشرف.

وقال بسيسو في المحاضرة إن قوة الثقافة في الفعل النضالي لا تخضع للمعايير السياسية ولا الدبلوماسية وانما للروح والارادة التي انتجتها الفطرة الفلسطينية المقاومة للمحو والشطب والتزييف.

وأضاف: استدامة الثقافة في فلسطين هي استدامة الوعي للقضية الوطنية ومواجهة الاحتلال الذي يمتلك مفردات متعددة لمحاصرة الثقافة الفلسطينية كما يحاصر التاريخ والجغرافيا.وأوضح أن الاحتلال يراهن على تفتيت الوعي وخلق واقع ثقافي سياسي تراكمي تكون القضية الفلسطينة من خلاله قضية يومية انسانية ذات بعد انساني واقتصادي وهذا ما نرفضه كون القضية الفلسطينية بالأساس قضية سياسية وحقوق وطنية.ولفت إلى أن هناك اكثر من 600 مؤسسة ومركزا ثقافيا تعمل في نشاطات مختلفة وتشكل ذراعا حيويا للثقافة الفسطينية التي يتم مواجهتها وحصارها وعرقلة نشاطاتها المختلفة وتحديدا في القدس العاصمة.

وأكد أن ما يتمناه الاحتلال هو محو الوجود العربي والفلسطيني من القدس الا ان الارادة التي تواجه ذلك من خلال المؤسسات الثقافية والعمل الثقافي هي التي تعطل ما يمكن للاحتلال ان يتمناه.ولفت الى المحاولات الجادة لتسجيل الارث الثقافي الفلسطيني في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) حفاظا عليها وانطلاقا من أن حمايتها خطوة نحو صونها من التدمير الممنهج الذي يسعى اليه الاحتلال الاسرائيلي الذي يدرك ان الحضور الفلسطيني يستند الى قوة الذاكرة.

