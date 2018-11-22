ثقافة

في جو احتفالي ووسط حضور لافت نظم الكاتب عبد المحسن الدبوس حفل توقيع لروايته «لحظات ليست عابرة» في دار نوفا بلاس للنشر في معرض الكويت.

وقد عبّر الدبوس عن سعادته بتجربته الأولى التي حققت نجاحاً لافتاً، حيث بيع منها مئات النسخ خلال الأيام الأولى من المعرض.

وأوضح أن فكرة الرواية تعتمد على اللحظات الحاسمة في حياة الإنسان، قائلا: «إنه تمر في حياة الإنسان لحظات، قد تكون سعيدة أو حزينة لكنها تبقى مجرد لحظات عابرة، وبعض الأحيان نتفاجأ بلحظات حاسمة تنقل حياتنا من واقع نعيشه إلى واقع آخر قد يكون الأفضل وقد يكون الأسوأ في حياتنا، ولذلك هي لحظات ليست عادية أوعابرة»، مبينا أن الرواية تنقسم إلى 26 لحظة.

من جانبه، أشاد الشيخ دعيج الصباح بتنظيم معرض الكتاب، معبراً عن سعادته برواية لحظات، ومؤكداً أنه يتابع الكتاب الشباب الذين يحملون أفكاراً جديدة تعتبر إضافة للحركة الثقافية.

أما رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصر الله قال: «نعتز بأن أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة يحتفل اليوم بتوقيع كتابه الأول، ونحن سعداء اليوم بنجاحه».

وأشادت م. أشواق المضف التي كانت قد حصلت على نسخة من الرواية منذ أيام بالرواية وقالت: «أنصحكم بقراءة هذه الرواية المميزة، فأنا لم أستطع تركها إلا بعد أن أكملت قراءتها، موضحة أنها رواية جميلة جدا وتستحق القراءة».

وكان حفل التوقيع قد شهد حشداً من أصدقاء وأقارب الكاتب وزوجته الشيخة مريم الصباح.

