ثقافة

أكدت هبة المنصور مدير التسويق في «ذات السلاسل» أن الدار تشارك في معرض الكويت للكتاب المقام حاليا في أرض المعارض بأكثر من مئة عنوان جديد من إصدارات العام.

وأضافت: هذه المشاركة رقم 43 للدار حيث إن ذات السلاسل تشارك منذ النسخة الأولى للمعرض، وتنوعت اصدارات هذا العام بين كتب التاريخ والروايات والقصص والكتب الطبية والكتب المترجمة كذلك قصص الأطفال سواء المترجمة أو المكتوبة والمرسومة خصيصا للقارئ العربي وتدعم الدار الشباب في الانتاج.. كما نشرت الدار لعدد كبير من الشباب ومن فعالياتها بالمعرض، حفلات التوقيع سواء في جناح ذات السلاسل أو في جناحها للاطفال، طوال أيام المعرض.. إضافة إلى فقرات تفاعليه يومية مع الأطفال.

حكايات أندلسية

من أحدث إصدارات «ذات السلاسل» كتاب «حكايات أندلسية»، جمعها كل من خوان إجناثيوبيريث وأنا ماريا مارتينيث وترجمها عن الإسبانية المترجم والروائي أحمد عبد اللطيف.

تمثّل الحكايات الشعبية، بشكل عام، خلاصة حكمة الشعوب، وكلما كانت شعوبًا قديمة، كانت حكاياتها أكثر عمقًا وغزارة. إنها تلخيص لتجارب أفراد تحتم عليهم أن يعيشوا في ظروف مختلفة، أغلبهم من الريفيين أو الفلاحين الفقراء، أو من الحرفيين الذين يعانون شظف العيش، لكن الحكايات الشعبية كذلك تمس الملوك وتقترب من القصر، لتروي لنا طموحات الفقراء وأحلامهم.

في الحكايات الأندلسية أشياء شبيهة بذلك، يضاف إليها حكايات اللصوص والصعاليك، حكايات الحمقى والطائشين، حكايات الحظوظ السعيدة والتعيسة. تدور معظم الحكايات الأندلسية، مثل الكثير من الحكايات العربية، في القرية، هي المكان الأثير لخلق المواقف الكوميدية، لخلق السخرية، وأحيانًا السخرية السوداء. أما أبطالها، فهم هؤلاء الذين لم يحظوا يومًا بالبطولة في الحياة، فعوضتهم الحكاية الشعبية ببطولة يستحقونها. والأحداث تدور حول كسب العيش والنجاة من الموت جوعًا، بكل الحيل الممكنة، وتقترب من القصر لتحكي قصة ابنة الملك، وتتوسل الفكاهة كمكسب أصيل في الحكي.

بطريقة ما، أسست الحكايات الشعبية، وخاصة حكايات الصعاليك في القرون الوسطى، لفن ازدهر منذ رواية «دون كيخوتيه» لـثيربانتس، ولايزال في ازدهار: إنه فن الرواية. والحكايات الأندلسية لم تفِد فحسب هذا الفن، بل طعّمته أيضًا بعنصر التسلية والفكاهة.

في إعادة نشر هذه الحكايات عودة مجددة إلى الطبيعة، إلى الحياة الأولى، إلى البراءة والمكر البريء. وفي ترجمتها إلى العربية نافذة لمشاهدة حكايات الثقافات الأخرى، وجسر للمقارنة،غلاف الكتاب للفنان كريم آدم.

السلام والوئام

أما كتاب «نامستي السلام والوئام» للكاتبة مها جاسم العبيد فهو دعوة للسلام الروحي ينشدها الجميع.. ففي خضم حياة يخالجها كثير من القلق الاجتماعي ولحظات لا تخلو من نزاعات قائمة بين ذوي رحم وصداقات مجتمعية وبعلاقات لا تكاد تستقيم لتنكسر، اذ كان لابد من إيجاد حل فعال ناجح ليكون شراباً فعالاً اتجاه تلك المنغصات، فنحن لسنا الا بشر، ذوات بأرواح مرهفة حساسة تضنى وتمرض من كلمة وتسوء حالاتها من نظرة..

تمضي بنا الايام بل السنوات وقد يفوتنا كثير من السعادة والفرح وتتغبش الرؤيا نظراً لرؤيا لم تتضح..

نجاحات مرت ولم نتلذذ بلحظاتها أبد..

وحين تريثت فكراً وجمعت كل الاثر وجدت ان السلام الداخلي هو منبع كل الحلول بل هو السعادة لدرب حياة قد شرعها الله سعياً لنجاحات لا تُعد ولا تُحتسب.

ذلك السلام الذى تحتاجه روحنا وهي العالم الاكبر فكلما أحسّت تلك الروح ذلك التآلف السلمي كلما أحسنت التعامل مع البشر واستشعرت كثير من النعم.

فكم اعتاد البشر رمي مسببات المشكلات على غير ذواتهم بغيةالنجاة من اللوم والعتب..

وكم برر الناس أخطاءهم بلغات ومبادئ عدة للنجاة من الاتهام..

وبلحظة تراكم أفكار معتمة ظللت حياتي للحظات كدت أفقد فيها جمال ورونق روحي جمعت خلالها معالم الجمال السلمي والوئام لكل روح حولي واذ وجدت ان التعايش بسلام هو منهاج الحياة الناجحة الرائعة بالتواءم والتجانس الايجابي مع كل اختلاف، فكان ميلاد الكتاب الذي يقبع بين أيديكم ليكون منهاجاً ومفتاحاً للهدوء النفسي وتقبل للاختلافات البشرية دون نشأة خلاف ليقطع دوام التواصل.. مطبقة مبدء الاصلاح ليبدء وينتهي من ذاتي واذ لست على الاخرين بمسيطر.. وبتطبيقي ذلك المنهج وجدت جمال اللحظات وتواءم المزاجات وتولد الفرحة والسعادة لتنبض فتكون عنوان كل الايام..وأيقنت حينها ان المسؤلية تنبع مني لتعود اليّ.

