ثقافة

تبنى قطاع النشر والتوزيع في مجموعة السلام الإعلامية قضية مهمة ذات بعد عربي ودولي وهي القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تواجه فيه ضعفًا واضحًا في الاهتمام العربي نتيجة الكثير من المشاكل الإقليمية التي تمر بها بعض البلدان العربية.

واختارت مجموعة السلام أن تكون القضية الفلسطينية عنوان مشاركتها في معرض الكتاب من أجل جذب الاهتمام نحوها وكشف ما يتعرض له أبناء فلسطين وما يحدث في المسجد الأقصى بالتحديد.

وأكد الفنان عبدالعزيز المسلم رئيس مجلس مجموعة السلام الإعلامية أنه اختار بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب موقعا في مدخل المعرض صمم عليه قبة المسجد الأقصى وقام فريق من المتخصصين ببناء شاشة عملاقة تعرض فيلمًا عن معاناة أهل فلسطين وصمودهم تجاه ما يتعرضون له، مشيرا الى انه اختار عنوان فلسطين أمانة والتطبيع خيانة لأنه توجه أهل الكويت وكذلك الحكومة ومجلس الأمة.

وقال ان الكويت ترسخ دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من جيل الى آخر من أجل أن يحصل على كامل حقوقه المشروعة، لافتا الى ان اليهود عاشوا في كل الدول العربية ولم يتعرض لهم أحد وعندما احتلت الحركة الصهيونية فلسطين مارست أبشع أنواع القتل والتنكيل والتهجير بحق الشعب الأعزل .

وأكد أن الكويت كانت وستظل منبر الحرية فضلا عن أنها مركز العمل الإنساني وصاحب السمو قائد العمل الإنساني في العالم.. وإبراز قضية فلسطين وإعادتها الى دائرة الضوء في المعرض على ارض الكويت ما هو إلا شيء إنساني قليل نقدمه لأهلنا في فلسطين، متمنيا ان ينتبه العالم لهذه القضية.

ولفت المسلم إلى ان مجموعة السلام تتبنى في كل معرض للكتاب مجموعة من المؤلفين الشباب لتطبع وتنشر مؤلفاتهم دون مقابل من أجل دعمهم وتقديمهم إلى الساحة الثقافية، فضلا عن اختيار بعض هذه المؤلفات وتحويلها الى أعمال درامية ومسرحية لتستفيد منها الساحة الفنية في الكويت والخليج.

