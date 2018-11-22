عربيات ودوليات

دبي - أ.ف.ب: حذرت منظمة «سيف ذي تشيلدرن» (انقذوا الاطفال) الانسانية امس من أن 85 ألف طفل دون سن الخامسة قد يكونوا توفوا بسبب الجوع والامراض المرتبطة به منذ تصاعد النزاع في اليمن. وأوضحت المنظمة أنها استعانت ببيانات للامم المتحدة لتقييم معدلات الوفيات لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخامسة ويعانون من سوء التغذية الحاد في الفترة بين ابريل 2015 واكتوبر 2018. وتابعت المنظمة في تقرير أن «84700 طفل تقريبا كانوا يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم قد يكونوا توفوا» في هذه الفترة. وتقول الامم المتحدة ان النزاع المتواصل منذ 2014 تسبب بأكبر أزمة انسانية في العالم. ويواجه نحو 14 مليون يمني خطر المجاعة، وفقا للمنظمة الاممية.

من جهتها حذّرت «مجموعة الازمات الدولية» في تقرير حول النزاع في مدينة الحديدة اليمنية من تبعات انسانية وعسكرية وسياسية «مدّمرة» لهذه الحرب التي تهدد ميناء يعتمد عليه ملايين السكان داعية المجتمع الى التدخل فورا لوقفها.

وقالت المجموعة التي تتخذ من بروكسل مقرا لها ان التحالف العسكري بقيادة السعودية والامارات يستخف بقدرة المتمردين الحوثيين على الصمود مشيرة في الوقت ذاته الى أن القوى المهاجمة الموالية للحكومة غير متجانسة وأن خلافات قد تعصف بها حتى في حال سيطرتها على الحديدة.

واعتبر التقرير أن الدول الكبرى تواجه «خيارا صعبا وسهلا» بين منع حرب مدمرة في الحديدة، أو عدم التحرك. وأضاف «عليهم ليس فقط تبني الخيار الاول بل التحرك سريعا لانهاء الحصار على الحديدة».واشتدّت المعارك في مدينة الحديدة غرب اليمن في بداية نوفمبر، قبل أن توقف القوات الحكومية بحسب قادة ميدانيين على الأرض، محاولة تقدّمها في المدينة الأربعاء الماضي في ظلّ دعوات دولية لوقف اطلاق النار.

وتسعى الامم المتحدة لعقد مفاوضات سلام قبل نهاية العام لانهاء النزاع في البلد الفقير المستمر منذ 2014، والذي قتل فيه نحو 10 آلاف شخص منذ بدء عمليات التحالف في مارس 2015. ووزعت بريطانيا على أعضاء مجلس الأمن الدولي الاثنين مسودة قرار تدعو الى هدنة فورية في مدينة الحديدة وتحدد مهلة أسبوعين للمتحاربين لايصال مساعدات. ولم يتحدد موعد للتصويت على القرار، وطالب تقرير «مجموعة الازمات» بأن يتم ذلك فورا. وقال التقرير ان توقف المعارك في الحديدة لم يكن دائما لأسباب سياسية، بل لأسباب عسكرية. ونقل عن مصادر مطلعة في اليمن قولها ان المتمردين المقرّبين من ايران «عزّزوا قدرتهم الاستخباراتية وأتوا بأكثر مقاتليهم شراسة وخبرة في القتال الى داخل المدينة»، كما أنّهم «منعوا سكان المناطق القريبة من مواقع القتال من مغادرتها».

