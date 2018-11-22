عربيات ودوليات

صنعاء - الوكالات: وصل مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث الى صنعاء امس حيث سيواصل عمله للتحضير لعقد مفاوضات سلام قبل نهاية العام على وقع اشتباكات جديدة في مدينة الحديدة. وسيلتقي غريفيث، الذي لم يلق تصريحا لدى وصوله الى مطار صنعاء، قادة ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرتهم حاملا معه تطمينات بشأن مشاركتهم في المحادثات التي يسعى لعقدها في السويد خلال الاسابيع المقبلة.

وأعرب أطراف النزاع خلال الأيام الماضية عن دعمهم لجهود المبعوث الدولي ولم يتحدّد برنامج لقاءاته في العاصمة، وما اذا كان سيشمل زيارة الى مناطق أخرى بينها مدينة الحديدة على بعد 230 كيلومترا الا انه التقى في زيارات سابقة مسؤولين سياسيين وقائد الميليشيات عبد الملك الحوثي.

وقبل ساعات من وصوله شهدت الحديدة المطلة على البحر الاحمر ليل الثلاثاء - الاربعاء، لليلة الثانية على التوالي اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين المقرّبين من ايران قبل أن تتوقف صباحا.

ووفقا لسكان، فانّ أصوات الاشتباكات العنيفة كان يمكن سماعها في الأحياء الجنوبية للحُديدة. وفي الجهة الشرقية، أفاد سكان أنّ اشتباكات عنيفة دارت أيضاً عند أطراف أحياء سكنية، وأنّ شظايا القذائف تساقطت في هذه الأحياء.

