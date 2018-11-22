عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: نفت روسيا امس تقارير عن قيامها بتقديم عرض الى واشنطن يقضي برفع العقوبات عن ايران مقابل سحب طهران قواتها من سورية.ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف القول ان بلاده لم تقدم اقتراحا للولايات المتحدة واسرائيل يقضي برفع العقوبات عن طهران مقابل سحب طهران لقواتها العسكرية من سورية. واوضح ان القوات الايرانية موجودة في سورية بناء على دعوة من الحكومة السورية مؤكدا «ان هذه المسألة غير مطروحة للمقايضة».وذكر ريابكوف ان روسيا تواصل العمل مع شركائها الاوروبيين من اجل مواصلة التعاون الاقتصادي مع ايران في اطار التزام طهران بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن.

وذكرت مصادر اسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو كشف خلال اجتماع مغلق أمام لجنة الخارجية والدفاع التابعة للكنيست عن صفقة روسية اسرائيلية أميركية، يمكن أن تؤدي الى انسحاب ميليشيات ايران من سورية.وأشارت القناة الاسرائيلية العاشرة الى أن تلك الصفقة تتضمن اخراج القوات الايرانية من سورية مقابل تخفيف العقوبات الأميركية على طهران.

من جهتها، لفتت صحيفة «معاريف» الى أن نتانياهو ذكر أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض عليه تخفيف العقوبات الأميركية على ايران مقابل الانسحاب من سورية. يذكر أن نتانياهو التقى بوتين في باريس، قبل عشرة أيام، على هامش فعاليات احياء الذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى.

من جهتها دعت الولايات المتحدة جميع الدول الأجنبية وبالدرجة الأولى ايران، الى سحب قواتها المنتشرة في سورية.ورداً على سؤال حول الميليشيات الايرانية في سورية، قال المبعوث الخاص للولايات المتحدة المعني بشؤون سورية جيمس جيفري في مؤتمر صحافي «هذه القوات الايرانية ليست موجودة فقط لدعم نظام الأسد وانما لتحقيق أهداف طويلة الأمد في المنطقة وهي فرض الهيمنة الاقليمية، لتحقيق منافعها وتحويل السلطة في سورية كما فعلت في لبنان واليمن وتحاول في دول أخرى». وأشار الى أنه منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه تحول تركيز الولايات المتحدة في سورية من مصير الرئيس بشار الأسد الى التركيز على مكافحة دور ايران في سورية. كما شدد المبعوث الأميركي على أن خروج القوات الايرانية من سورية هو مطلب لا تراجع عنه وأن تغيير النظام السوري لسلوكه هو شرط لحصول سورية على مساعدات دولية.

الى ذلك أكد رئيس هيئة الأركان الاسرائيلية الجنرال غادي أيزنكوت، أن الجيش الاسرائيلي مستمر في احباط محاولات التموضع الايراني في سورية حسبما ذكرت هيئة البث الاسرائيلي. وقام أيزنكوت بجولة في كتيبة «هباشان» بمشاركة قائد المنطقة الشمالية الجنرال يوئيل ستريك وعدد من الضباط الآخرين، حيث أجروا تقييما للأوضاع شمل التطورات الأخيرة بخصوص العمليات القتالية المستمرة في سورية ومحاولات التموضع الايراني ونشاط تنظيم حزب الله

في سورية. وأشار رئيس هيئة الأركان الى أن حزب الله بعيد جدا عن القدرات التي يطمح الايرانيون تغذيته بها، رغم اكتسابه خبرة عسكرية وعملياتية متزايدة.

