عربيات ودوليات

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ورئيس نادي سموحة الرياضي ان منتدى الشباب الذي عقد أخيراً في شرم الشيخ هو رسالة قوية للعالم على أن مصر بلد الأمن والأمان.

وأكد «عامر» في حواره مع «النهار»، أن لجنة الصناعة في مجلس النواب سوف تتخذ العديد من الاجراءات السريعة بهدف حماية رجل الشارع من الممارسات الاحتكارية وحماية السوق المصري من التلاعب بعدما شهد الفترة الماضية العديد من الخروقات خصوصا فيما يتعلق بعملية الأسعار التي تتزايد يوما بعد آخر دون مراعاة الحالة الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن.. والى نص الحوار:

كيف رأيت منتدى شباب العالم الذي عقد أخيراً في شرم الشيخ؟

المؤتمر الدولي للشباب في شرم الشيخ له أهمية كبيرة في نقل الأوضاع الحقيقية عن مصر التي تؤكد أنها بلد الأمن والأمان والديموقراطية، وكل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد للعالم كله في حواراته الرائعة مع شباب مصر والعالم أنه قائد ديموقراطي يعطي المثل والقدوة في الحوار والاستماع والانصات باهتمام للشباب وأنه يرحب بالنقد البناء والموضوعي، كما أن شباب مصر الواعد أكد للعالم كله قدرته على الابداع والابتكار خلال جميع المؤتمرات الشبابية السابقة وأنه قادر على التعاون والتنسيق والتكامل مع شباب العالم لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه الشباب على مستوى العالم، فضلا عن أن المؤتمرات الشبابية أكسبت شباب مصر خبرات متعددة خاصة في تولى المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة.

ما الأجندة البرلمانية للنائب محمد فرج عامر خلال الفترة المقبلة؟

سوف نعقد سلسلة اجتماعات في لجنة الصناعة، لكشف المسكوت عنه في ملفات شائكة، في مقدمتها الاحتكار واغراق السوق المصرية ومشكلات الطاقة، وبحث تدابير سريعة لاتخاذ اجراءات حماية السوق المصرية من اغراق المنتجات التركية، سننتهج خلالها مبدأ المشاركة المجتمعية، من خلال حوارات بناءة تجرى داخل اللجنة بأصحاب المصانع والمصدرين ووكلاء الحديد في مصر، ومن المقرر أن تدعو اللجنة جميع الأطراف المعنية وأصحاب مصانع الحديد والصلب، لاجراء حوارات مجتمعية حول سوق الحديد في مصر وتذليل العقبات أمام صناعة الحديد في مصر، بالاضافة الى أنه جار الانتهاء من اعداد وصياغة قانون نقابة المعلنين، لاحالته الى رئيس اللجنة التشريعية، تمهيدا لاحالته للجنة العامة، وسوف تتم مناقشته بشكل عاجل في خمس اجتماعات طلب احاطة بشأن قيام هيئة التنمية الصناعية بفرض رسوم مبالغ فيها على المصانع وعدم القيام بدورها في دعم الصناعة، ومناقشة طلب الاحاطة بشأن اهدار المال العام من جانب رئيس الشركة القابضة لبيع المصنوعات، بالاضافة الى الاستماع لرؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حول تطوير الصناعة المصرية، ومناقشة امكانية فرض رسوم حماية على استيراد المنتجات التامة الصنع ونصف المصنعة وخاصة صناعة الحديد والصلب.

وماذا عن قانون الضريبة التصاعدية التي يطالب بها بعض النواب؟

أناشد السادة الزملاء في مجلس النواب الذين يطالبون بضرائب تصاعدية أن يؤجلوا هذا القانون لأن قطاعات الصناعة والاستثمار تئن من ارتفاع كلفة الفائدة البنكية المدينة التي تجاوزت 20 % وارتفاع كلفة الانتاج وارتفاع أسعار المياه والكهرباء والغاز وكذلك التأمينات الاجتماعية وانخفاض القوى الشرائية مما يجعل الغالبية العظمى منهم تئن بشكل خطير، وفي المقابل لديهم فرصة بيع استثماراتهم وتحويلها الى أوعية ادخارية عائدها 20 % بدون عناء وبدون ضرائب وتأمينات وتفتيش ورقابة من أكثر من 20 جهة حكومية، بالاضافة الى أن الدولة تجتهد من أجل جذب استثمارات خارجية ورئيس الجمهورية يجوب دول العالم ويجتمع بالمستثمرين واتحادات صناعهم من أجل دعوتهم للاستثمار في مصر، وأطالب باصدار قانون يلزم الجميع بدفع الضرائب لأن عدد من لا يدفعون أضعاف من تعصرهم الضرائب وهيئة التنمية الصناعية والضريبة العقارية.

لماذا يرى البعض أنك منحاز لرجال الأعمال على حساب المواطن؟

لست منحازا ولكن بناء على ما قام به جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية خلال الأيام القليلة الماضية حينما قام بمداهمة غير مبررة لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك في ضوء الأزمة الأخيرة التي تعيشها الدولة المصرية فيما يتعلق بالارتفاع الكبير الذي تشهده سلعة البطاطس، أود أن أشير الى أن هناك العديد من الجوانب والأبعاد السلبية التي قد بدأت في الظهور في الأيام القليلة الماضية، والتي تجسدت جليا من خلال الغياب التام لاجراءات التنسيق ما بين وزارة الصناعة والتجارة وبين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كما أن عملية التصدير هي مورد ومصدر رئيسي للعملة الصعبة والذي تتخطى محصلته الـ20 مليار دولار، وحيث أن المجالس التصديرية التي تتبع وزارة الصناعة والتجارة والتي يبلغ عددها 14 مجلسا تصديريا هي جهات تنظيمية للصادرات في قطاعاتها المختلفة وتدعم التصدير وتنسق شؤونه أود استيضاح دور وزارة الصناعة في فض الاشتباك الحالي والتدخل لحماية الصالح العام في ضوء الأزمة الحالية.

