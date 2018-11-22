دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات امس ببراءة السجين الشهير الملقب بـ«الملك» و8 اخرين من الاتجار وتهريب مخدرات وهواتف نقاله الى السجن المركزي تعادل قيمتها ما يقارب 2 مليون دينار.

وحضر دفاع المتهم الرئيسي الملقب بالملك المحامي عبدالمحسن القطان امام المحكمة ودفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش وتناقض اقوال مجري التحريات مطالبا ببراءة موكله مما اسند اليه.

وتتلخص تفاصيل الواقعة فيما كشفته مصادر امنية أن قيمة المخدرات المضبوطة خلال الضربات الثلاث التي قامت بها وزارة الداخلية داخل السجن المركزي، وأسفرت عن ضبط كمية ضخمة من المخدرات وآلاف الهواتف النقالة، بلغت مليوني دينار، مؤكدة ان ما انتهت اليه لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الداخلية في دخول تلك المخدرات والهواتف الى داخل السجن وبمثل هذه الكميات، تفيد بأن هذه التحقيقات قادت الى أن مصدر هذه المخدرات وصاحبها هو تاجر مخدرات بالسجن يطلق عليه «الملك» قام بتهريب هذه المخدرات الى داخل السجن بطريقة شيطانية لا تخطر على بال أحد اطلاقاً.

وزادت أن التحقيقات توصلت الى أن التاجر الموجود بالسجن طلب من معاونيه خارج أسوار السجن، وعبر خطة جهنمية، التبرع لاحدى الجمعيات الخيرية المسؤولة عن دعم السجناء، من خلال المواد العينية والمالية، وذلك عبر التكفل بتقديم الخدمات التي يحتاجها السجناء من بطانيات وملابس وأغطية ومن خلال المخيمات الربيعية التي تقام داخل السجن، حيث كانت تتم تعبئة المخدرات في تلك المواد بصورة سرية ودقيقة، مع استغلال ضعف الرقابة والتسهيلات التي تقدم لجمعيات دعم السجناء الخيرية، حيث وصلت المخدرات بسهولة ويسر للتاجر داخل السجن، وقام بإخفائها بطريقة فنية داخل الجدران وتحت الأرض وبصورة بعيدة عن الشبهات.

