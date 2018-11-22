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قضت المحكمة المدنية في الدعوى المقامة من النائب السابق حمد المطر ضد النائب المبطل محمد الجويهل بالزام الاخير بتعويض الاول مبلغ 60 ألف دينار وذلك على خلفية حادثة «البصق» في المجلس المبطل الاول و قيام الجويهل بحركة غير لائقة داخل المجلس.

جاء الحكم بعدما تمت ادانة الجويهل في القضية وقد أيدت دائرة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس الجويهل شهرا مع الشغل والنفاذ على خلفية «بصقه» على زميله حمد المطر في المجلس المبطل.

يذكر ان الجويهل عضو مجلس 2012 المبطل وأثناء حضوره إحدى جلسات المجلس المبطل قام بحركة لا أخلاقية شهد عليه فيها كل من كان حاضرا في الجلسة من النواب والوزراء حيث قام بالبصق على زميله د. حمد المطر، تلك الحادثة التي اثارت استياء نيابيا وحكوميا، والتي تسببت فيما بعد في إقرار الحكومة والمجلس بحرمانه من حضور الجلسات واللجان بعد «بصقه» تجاه د. المطر.

