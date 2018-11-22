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اكد مراقب الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن آخر التوقعات لخرائط الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية اعتبارا من مساء اليوم. وقال القراوي لـ«كونا» ان حالة عدم استقرار الطقس تبدأ غربا ثم تتقدم تدريجيا حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة ما بين الخفيفة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية. واضاف انه من المتوقع أن تستمر فرص الامطار المتفرقة التي قد تكون رعدية أحيانا يوم الجمعة وتزداد تدريجيا مع تقدم ساعات النهار. وتوقع ان تكون متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق مع رياح نشطة السرعة تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة وتؤدي الى ارتفاع الموج الى اكثر من 7 أقدام مع انخفاض في الرؤية الافقية على بعض المناطق. واشار الى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس والأمطار لفترات متفاوتة يومي السبت والاحد المقبلين على أن يبدأ الطقس بالتحسن التدريجي اعتبارا من مساء الاحد المقبل.

